Un taureau vendu 300 000 dollars en Australie : comment justifier un tel prix ?

·8·Monde
Un taureau vendu 300 000 dollars en Australie : comment justifier un tel prix ?

Lors d'une vente aux enchères en Australie, un taureau de race Angus a été vendu au prix record de 420 000 dollars australiens, soit près de 300 000 dollars américains. Outre son poids, les caractéristiques génétiques de l'animal âgé de 19 mois ont attiré les acheteurs.

Le taureau, surnommé Wyatt W50, a été élevé dans la célèbre ferme d'élevage Millah Murrah, située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Cette exploitation est considérée comme l'une des plus prestigieuses d'Australie pour l'élevage de bovins Angus de haute qualité.

Âgé de 19 mois, Wyatt W50 a également attiré l'attention lors de la vente aux enchères avec un poids de 834 kilogrammes.

Cependant, pour les acheteurs, la valeur principale ne résidait pas dans son poids, mais dans ses excellentes qualités génétiques. La race Angus est réputée pour sa production de viande et sa prise de poids rapide. Par conséquent, les taureaux dotés d'une bonne lignée peuvent représenter une valeur économique considérable pour les exploitations d'élevage.

Bien que ce nouveau record australien soit élevé, le record mondial est plusieurs fois supérieur. En 2019, lors d'une vente aux enchères aux États-Unis, un taureau Angus nommé SAV America 8018 a été vendu pour 1,51 million de dollars.

Race AngusWyatt W50MillahSAV AmericaÉlevage
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une citrouille de 817 kg cultivée par un garçon de 12 ans : une récolte record qui étonne tout le monde !Une citrouille de 817 kg cultivée par un garçon de 12 ans : une récolte record qui étonne tout le monde !Aujourd'hui, 01:10Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la paniqueUn python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la paniqueAujourd'hui, 00:53En Turquie, un homme de 91 ans fait don de tous ses biens pour construire une mosquée et devient un exemple pour tousEn Turquie, un homme de 91 ans fait don de tous ses biens pour construire une mosquée et devient un exemple pour tousAujourd'hui, 00:49«Un avion Cessna s'écrase dans un jardin privé !» : Crash tragique au Tatarstan«Un avion Cessna s'écrase dans un jardin privé !» : Crash tragique au TatarstanAujourd'hui, 00:48L'Iran impose 7 conditions strictes aux États-Unis : un ultimatum qui fait trembler le marché pétrolier mondialL'Iran impose 7 conditions strictes aux États-Unis : un ultimatum qui fait trembler le marché pétrolier mondialAujourd'hui, 00:48Un ancien ministre accusé de fraude : l'ex-ministre russe des Communications recherché internationalementUn ancien ministre accusé de fraude : l'ex-ministre russe des Communications recherché internationalementAujourd'hui, 00:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record