Un taureau vendu 300 000 dollars en Australie : comment justifier un tel prix ?

Lors d'une vente aux enchères en Australie, un taureau de race Angus a été vendu au prix record de 420 000 dollars australiens, soit près de 300 000 dollars américains. Outre son poids, les caractéristiques génétiques de l'animal âgé de 19 mois ont attiré les acheteurs.

Le taureau, surnommé Wyatt W50, a été élevé dans la célèbre ferme d'élevage Millah Murrah, située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Cette exploitation est considérée comme l'une des plus prestigieuses d'Australie pour l'élevage de bovins Angus de haute qualité.

Âgé de 19 mois, Wyatt W50 a également attiré l'attention lors de la vente aux enchères avec un poids de 834 kilogrammes.

Cependant, pour les acheteurs, la valeur principale ne résidait pas dans son poids, mais dans ses excellentes qualités génétiques. La race Angus est réputée pour sa production de viande et sa prise de poids rapide. Par conséquent, les taureaux dotés d'une bonne lignée peuvent représenter une valeur économique considérable pour les exploitations d'élevage.

Bien que ce nouveau record australien soit élevé, le record mondial est plusieurs fois supérieur. En 2019, lors d'une vente aux enchères aux États-Unis, un taureau Angus nommé SAV America 8018 a été vendu pour 1,51 million de dollars.