Le Kirghizistan interdit la crémation des défunts

Au Kirghizistan, la crémation, c’est-à-dire l’incinération, des corps des personnes décédées est interdite. Cette mesure figure dans les amendements à la loi « Sur l’inhumation et les rites funéraires », signés par le président du pays, Sadyr Japarov. Nur.kz en a fait état.

Le document a été adopté par le Jogorku Kenesh le 25 juin 2026. Selon les nouvelles règles, les dispositions relatives à la crémation comme mode d’inhumation ont été retirées de la loi. Les règles concernant l’inhumation des urnes contenant des cendres ont également été abrogées.

La loi définit désormais la « crémation » non pas comme l’incinération d’un corps humain, mais comme le processus de destruction thermique, dans des installations spéciales, des déchets biologiques produits par des activités médicales.

Par conséquent, l’utilisation des crématoriums pour incinérer les corps de personnes décédées ainsi que les fœtus issus d’avortements ou les enfants mort-nés est interdite. Ces installations ne peuvent servir qu’à éliminer, conformément aux exigences sanitaires, les objets biologiques issus d’activités médicales.

Le document fixe également la procédure d’inhumation des personnes décédées dont l’identité n’a pas été établie ou dont le corps n’a pas été réclamé. Elles seront inhumées par des services spécialisés dans des zones spécialement réservées des cimetières, avec l’accord des organes compétents des affaires intérieures.

La loi entrera en vigueur dix jours après sa publication officielle. Le gouvernement est chargé d’adapter les actes réglementaires en vigueur aux exigences de la nouvelle loi.