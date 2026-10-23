16 000 pistolets jouets capables de tirer de vraies balles rappelés au Japon

Au Japon, les forces de l'ordre ont émis un avertissement sérieux après la découverte que jusqu'à 16 000 pistolets jouets en plastique, distribués comme prix dans des distributeurs automatiques à travers le pays, pourraient être capables de tirer de vraies munitions.

L'Agence nationale de la police (NPA) du Japon a récemment signalé que des milliers d'armes illégales étaient proposées comme prix dans des distributeurs automatiques dans diverses régions du pays. Actuellement, les autorités prennent des mesures urgentes pour retirer ces produits de la circulation.

Il s'agit du produit nommé « Real Gimmick Mini Revolver », importé de Chine au Japon et distribué dans des machines à pinces. Bien qu'il ressemble à un jouet inoffensif aux couleurs vives, ses caractéristiques techniques indiquent qu'il pourrait être utilisé comme une arme à feu réelle.

Le kit de pistolet jouet comprend également huit balles en plastique. Elles peuvent être utilisées pour tirer sur divers objets ou effrayer des gens pour plaisanter. Cependant, les enquêtes de la NPA ont révélé que cette arme peut également tirer de vraies munitions, ce qui signifie qu'un produit vendu comme un simple jouet peut présenter un danger grave.

16 types de jouets capables de tirer de vraies balles identifiés

Il est intéressant de noter que la NPA a publié une liste de 16 types de pistolets jouets capables de tirer de vraies balles. L'agence a averti que ces produits présentent un risque de blessures graves, voire mortelles.

Toutes les armes figurant sur la liste sont fabriquées en Chine. Certaines possèdent des mécanismes de percussion en métal, d'autres en plastique suffisamment dur. Ces pièces peuvent être disposées de manière à permettre le tir. Il a également été noté que leurs canons sont suffisamment larges pour accueillir des munitions de petit calibre.

L'autorité compétente souligne que la possession de telles armes peut constituer une violation de la loi japonaise sur le contrôle des épées et des armes à feu. Par conséquent, la police appelle les citoyens à signaler la possession de ces jouets au poste de police le plus proche.

Les jouets ont été livrés à 78 entreprises

Il s'avère que le « Real Gimmick Mini Revolver » est importé de Chine au Japon depuis décembre dernier. Il a été livré à 78 entreprises opérant dans 31 préfectures du pays.

Les principaux acheteurs du produit sont des enfants de plus de 12 ans. Cependant, les autorités avertissent que si ce pistolet, qui ressemble à un simple jouet en plastique, est utilisé comme une arme réelle, il peut entraîner des conséquences très graves.

Le danger ne se limite pas au tir de la balle. Comme la structure du pistolet n'est pas conçue pour utiliser de vraies munitions, la balle peut partir dans une direction imprévue. De plus, lors du tir, l'arme elle-même pourrait se fissurer ou exploser, causant des blessures graves à la main de l'utilisateur.

Le point principal sur lequel les experts mettent en garde est que l'apparence d'un jouet en plastique bon marché ne signifie pas qu'il est sûr. Au contraire, les caractéristiques techniques de ce produit peuvent entraîner des conséquences inattendues et fatales.

La police a mis en garde les citoyens

La NPA a appelé tous les citoyens possédant ces pistolets jouets en plastique à ne pas les considérer comme de simples jouets. L'agence a souligné que ces produits peuvent être classés comme des armes à feu illégales et a déclaré qu'il est nécessaire de les remettre à la police dès que possible.

Dans la situation actuelle, l'objectif principal est de retirer les produits dangereux des mains du public et de prévenir les accidents. Il est donc important de prendre l'avertissement de la police au sérieux et de ne pas tester les armes suspectes par soi-même.