En Turquie, la gentillesse d'un père a attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Voyant un autre enfant regarder avec envie la voiture électrique jouet qu'il avait offerte à son fils, il a décidé de lui en offrir une identique. C'est ce qu'a rapporté LinkedIn.

La vidéo de l'événement est devenue virale. On y voit le père filmer initialement son fils conduisant une voiture rouge électrique dans la rue.

En revisionnant la vidéo, il a remarqué en arrière-plan un petit garçon qui regardait le jouet avec envie. Cette situation n'a pas laissé le père indifférent.

Il a retrouvé l'enfant et lui a offert la même voiture électrique. Ainsi, le père a fait le bonheur d'un autre enfant.

Cet événement a été chaleureusement accueilli par les utilisateurs des réseaux sociaux. Beaucoup saluent la générosité du père et son attention envers la joie des enfants.