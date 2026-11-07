Fusillade sanglante à Cracovie : un individu de 25 ans tire sur la foule, 5 morts (vidéo)

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Fusillade sanglante à Cracovie : un individu de 25 ans tire sur la foule, 5 morts (vidéo)

Une attaque armée sans précédent a eu lieu à Cracovie, centre historique et touristique de la Pologne. Selon les dernières informations, le nombre de victimes s'élève à 5 personnes, et plus de 10 autres personnes ont été blessées à divers degrés.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a qualifié cet événement sanglant directement d'« attaque terroriste » et a ordonné aux forces de l'ordre d'enquêter minutieusement sur les causes réelles de l'incident.

Soirée sanglante sur la place historique : comment l'attaque s'est-elle déroulée ?

Selon les informations fournies par la police locale et l'administration, la tragédie a commencé le 7 novembre vers 15h00, heure locale, au point le plus fréquenté de la ville, la place du Grand Marché (Rynek Główny) :

  • Incursion sur la place : Un individu armé, vêtu d'un camouflage militaire et le visage masqué, a fait irruption sur la place à bord d'une voiture légère ;

  • Tirs indiscriminés : Il a commencé à tirer au hasard sur des touristes innocents et des résidents locaux avec une arme automatique de combat à long canon ;

  • Attaque contre un tramway : De plus, lors de la fusillade, un tramway public circulant près de la place a été directement pris pour cible, provoquant la panique parmi les passagers.

Affrontement avec la police et arrestation de l'assaillant de 25 ans

Le criminel a tenté de profiter de la situation pour fuir les lieux, mais n'est pas allé loin :

  • Fusillade au carrefour : Pendant sa fuite, il a été encerclé par les forces de police à l'intersection des rues Dietla et Stradomska, où un échange de tirs direct a eu lieu ;

  • Identité du suspect : Les policiers ont blessé l'assaillant par balle, l'ont arrêté et transporté à l'hôpital. Il s'est avéré être un citoyen polonais de 25 ans ;

  • Arsenal d'armes : Lors de la fouille de son véhicule, plusieurs armes à feu et une importante réserve de munitions ont été découvertes.

Victimes, blessés et état d'urgence dans la ville

Suite à l'incident, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées dans la ville :

  • État des blessés : Parmi les plus de 10 victimes, figurent deux policiers grièvement blessés lors de la neutralisation du criminel. Les médecins jugent l'état de l'un d'eux comme extrêmement critique ;

  • Cellule de crise et bouclage : Actuellement, le centre de Cracovie est entièrement bouclé par la police et les services spéciaux, et une cellule de crise opérationnelle fonctionne sous l'égide de la mairie.

CracovieDonald TuskPologneAttaque terroristeFaits divers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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