Tentative de coup d'État déjouée au Kazakhstan : Le KNB arrête 10 personnes à Atyraou

·100·Monde
Tentative de coup d'État déjouée au Kazakhstan : Le KNB arrête 10 personnes à Atyraou

Le Comité de sécurité nationale (KNB) de la République du Kazakhstan a déjoué un plan sérieux visant à s'emparer du pouvoir par la force dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a rapporté le média Tengrinews, citant une déclaration officielle du comité.

Il a été rapporté qu'à la suite d'opérations de recherche menées dans la ville d'Atyraou, du Kazakhstan, soupçonnés de préparer un changement violent de l'ordre constitutionnel actuel et un renversement du pouvoir, 10 personnes ont été arrêtées.

Détails de l'opération spéciale et preuves saisies

Les agents du service de sécurité nationale et des unités spéciales ont effectué des perquisitions approfondies aux domiciles des suspects :

  • Arrestations rapides : Lors de l'opération spéciale, tous les membres du groupe ont été neutralisés et arrêtés lors de raids surprises ;

  • Armes à feu et stupéfiants : Au cours des perquisitions, divers types d'armes à feu et de stupéfiants ont été trouvés sur les personnes arrêtées et dans leurs cachettes, et ont été saisis comme preuves ;

  • Littérature extrémiste : En outre, de la littérature et du matériel religieux utilisés à des fins de propagande ont été saisis auprès des suspects.

Plan de changement violent du pouvoir

Selon les informations, le groupe avait élaboré un plan d'action précis visant à provoquer une instabilité interne dans le pays et à s'emparer des organes gouvernementaux :

  • Menace à l'ordre constitutionnel : Les autorités chargées de l'enquête examinent en détail les plans des personnes arrêtées visant à semer la discorde dans la société et à perturber l'ordre politique par des méthodes violentes ;

  • Ouverture d'une enquête pénale : Actuellement, une affaire pénale a été ouverte sur la base des articles pertinents, et les enquêtes se poursuivent pour identifier d'autres liens potentiels et les sources de financement du groupe.

Grâce aux mesures décisives prises en temps opportun par le KNB, une menace grave pour la sécurité dans la région a été évitée et la situation est entièrement sous le contrôle des forces de l'ordre.

KazakhstanKNBAtyraouOrdre ConstitutionnelExtrémisme
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du KazakhstanMoment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan13 août 17:51Une expérience simple donne un résultat inattendu : une nouvelle zone de lotus découverte à AtyraouUne expérience simple donne un résultat inattendu : une nouvelle zone de lotus découverte à Atyraou5 septembre 06:30Démantèlement d'un système de « blé gris » au Kazakhstan : 11 milliards de tenges de céréales exportées illégalementDémantèlement d'un système de « blé gris » au Kazakhstan : 11 milliards de tenges de céréales exportées illégalement30 septembre 23:18Nouvelle demande de peine de mort pour l'ancien président sud-coréenNouvelle demande de peine de mort pour l'ancien président sud-coréen25 juin 23:07Choc entre mode et politique : Un défilé controversé sur le thème d'Israël et de la Palestine au PakistanChoc entre mode et politique : Un défilé controversé sur le thème d'Israël et de la Palestine au PakistanAujourd'hui 11:52Un squelette géant de la hauteur d'un immeuble de 11 étages : un record Guinness établi au MexiqueUn squelette géant de la hauteur d'un immeuble de 11 étages : un record Guinness établi au MexiqueAujourd'hui 10:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques