Tentative de coup d'État déjouée au Kazakhstan : Le KNB arrête 10 personnes à Atyraou

Le Comité de sécurité nationale (KNB) de la République du Kazakhstan a déjoué un plan sérieux visant à s'emparer du pouvoir par la force dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a rapporté le média Tengrinews, citant une déclaration officielle du comité.

Il a été rapporté qu'à la suite d'opérations de recherche menées dans la ville d'Atyraou, du Kazakhstan, soupçonnés de préparer un changement violent de l'ordre constitutionnel actuel et un renversement du pouvoir, 10 personnes ont été arrêtées.

Détails de l'opération spéciale et preuves saisies

Les agents du service de sécurité nationale et des unités spéciales ont effectué des perquisitions approfondies aux domiciles des suspects :

Arrestations rapides : Lors de l'opération spéciale, tous les membres du groupe ont été neutralisés et arrêtés lors de raids surprises ;

Armes à feu et stupéfiants : Au cours des perquisitions, divers types d'armes à feu et de stupéfiants ont été trouvés sur les personnes arrêtées et dans leurs cachettes, et ont été saisis comme preuves ;

Littérature extrémiste : En outre, de la littérature et du matériel religieux utilisés à des fins de propagande ont été saisis auprès des suspects.

Plan de changement violent du pouvoir

Selon les informations, le groupe avait élaboré un plan d'action précis visant à provoquer une instabilité interne dans le pays et à s'emparer des organes gouvernementaux :

Menace à l'ordre constitutionnel : Les autorités chargées de l'enquête examinent en détail les plans des personnes arrêtées visant à semer la discorde dans la société et à perturber l'ordre politique par des méthodes violentes ;

Ouverture d'une enquête pénale : Actuellement, une affaire pénale a été ouverte sur la base des articles pertinents, et les enquêtes se poursuivent pour identifier d'autres liens potentiels et les sources de financement du groupe.

Grâce aux mesures décisives prises en temps opportun par le KNB, une menace grave pour la sécurité dans la région a été évitée et la situation est entièrement sous le contrôle des forces de l'ordre.