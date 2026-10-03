Les exigences pour les étrangers souhaitant vivre au Japon sont renforcées

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Les exigences pour les étrangers souhaitant vivre au Japon sont renforcées

Les conditions pour les étrangers souhaitant obtenir le droit de résidence permanente au Japon sont en cours de durcissement. La maîtrise de la langue japonaise devrait désormais devenir l'une des exigences fondamentales.

L'Agence japonaise des services d'immigration a annoncé de nouvelles exigences pour l'obtention du droit de résidence permanente. Selon celles-ci, à partir d'avril 2027, les candidats devront justifier d'un niveau de japonais d'au moins B1. Ce niveau correspond approximativement au niveau N3 du système JLPT.

En outre, les revenus, la stabilité financière et la future couverture retraite du candidat seront examinés. Cela permettra d'évaluer la capacité de l'étranger à subvenir à ses besoins financiers à long terme au Japon. Les exigences pour les étrangers mariés à des citoyens japonais seront également modifiées. Alors que la procédure actuelle permet dans certains cas d'obtenir le statut après trois ans de mariage et un an de résidence au Japon, la nouvelle réglementation prolongera ces délais à au moins cinq ans de mariage et trois ans de résidence au Japon.

Ainsi, les nouvelles règles exigent des étrangers prévoyant d'obtenir la résidence permanente au Japon non seulement une durée de séjour suffisante, mais aussi la preuve de leurs compétences linguistiques et de leur stabilité financière.

Agence des services d'immigration du JaponRésidence permanente au JaponJLPTImmigration au JaponJapon
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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