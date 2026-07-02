Un simple jouet brûle instantanément la peau d'une fillette de 7 ans

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Un simple jouet brûle instantanément la peau d'une fillette de 7 ans

Un incident regrettable survenu à Almaty, au Kazakhstan, a remis sur le devant de la scène la question de la sécurité de certains jouets pour enfants. Une fillette de 7 ans a subi des brûlures chimiques après l'éclatement d'un jouet souple conçu pour réduire le stress.

Selon la mère de la fillette, Asel Pak, la substance gélatineuse à l'intérieur du jouet s'est échappée et a adhéré à la peau de l'enfant. En conséquence, la substance a arraché la peau, et les médecins ont diagnostiqué des brûlures chimiques à l'épaule et au bras de la petite fille.

La femme a déclaré avoir conservé le ticket de caisse prouvant l'achat du produit ainsi que tous les documents médicaux. Elle demande désormais qu'une expertise indépendante soit menée sur la sécurité de ce jouet.

D'après les premières informations, l'incident pourrait être dû à une copie de mauvaise qualité d'un jouet souple populaire de type « squishy » .

Le Comité de contrôle sanitaire et épidémiologique du Kazakhstan a indiqué qu'aucune exigence technique spécifique n'est définie pour les jouets anti-stress. Toutefois, tous les jouets pour enfants vendus sur le marché doivent répondre aux normes de sécurité générales et posséder un certificat de conformité.

Les experts recommandent aux parents de prêter une attention particulière à l'origine, au certificat et aux documents attestant la sécurité du jouet lors de l'achat.

Une enquête officielle est actuellement en cours sur l'incident. S'il est confirmé que la blessure est due à un défaut du produit ou au non-respect des exigences de sécurité, le fabricant ou le vendeur pourrait être tenu responsable devant la loi.

Les experts ont également rappelé l'importance de ne pas acheter de produits d'origine inconnue et de ne pas laisser de jeunes enfants sans surveillance avec des jouets.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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