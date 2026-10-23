Jusqu'à 2 700 $ pour compter les pingouins : des emplois insolites en Antarctique

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Jusqu'à 2 700 $ pour compter les pingouins : des emplois insolites en Antarctique

Sur Internet, une offre d'emploi inhabituelle a été publiée pour les amateurs de voyages et les passionnés de métiers exotiques. Le fonds patrimonial britannique UK Antarctic Heritage Trust recrute du personnel pour la station de Port Lockroy, une ancienne base de recherche en Antarctique.

Forbes Selon le magazine, les candidats travailleront dans le point le plus froid et le plus isolé du monde, avec un salaire mensuel allant de 1 449 £ à 2 096 £ (environ 2 500 € ou 2 700 $ US) par mois.

Responsabilités principales : Des pingouins aux milliers de lettres

L'activité sur place ne se résume pas à une simple promenade. Les employés sélectionnés devront assumer les responsabilités suivantes :

  • Comptage de la population de pingouins : Surveillance quotidienne de la colonie de pingouins locale, comptage précis et tenue de rapports ;

  • Le bureau de poste le plus austral du monde : Travailler au bureau de poste historique situé sur la base, tamponner et envoyer plus de 80 000 cartes postales touristiques ;

  • Service aux touristes : Accueillir les passagers des navires de croisière, gérer le musée local et la boutique de souvenirs.

Les défis du « job de rêve » : douche hebdomadaire et déneigement

La durée du contrat est de 6 mois et exige une grande résistance physique et mentale :

  • Charge physique lourde : Les employés doivent transporter des bidons d'eau de 20 litres, soulever des colis pesant jusqu'à 15 kg, déneiger la station et décharger manuellement les bateaux près des rochers glissants ;

  • Conditions de vie limitées : La station ne dispose pas de plomberie, d'égouts centraux, de réseau mobile ou de centre médical permanent ;

  • Logement : Les employés vivent dans un dortoir commun chauffé à 14-15 degrés et n'ont généralement accès à une douche qu'une fois par semaine.

Quels sont les avantages ?

Malgré les conditions difficiles, les organisateurs fournissent tout le nécessaire :

  • Le logement, les trois repas par jour et les vêtements chauds de protection sont offerts gratuitement par l'organisation ;

  • L'impôt sur le revenu reste à la charge des employés.

AntarctiquePort LockroyUK Antarctic Heritage TrustPingouinsEmploi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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