Un os conservé pendant 40 ans s'avère être le premier dinosaure de l'Antarctique

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Un os conservé pendant 40 ans s'avère être le premier dinosaure de l'Antarctique

Considéré pendant 40 ans comme un simple spécimen et conservé sur une étagère de musée, un fragment d'os s'est révélé être l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'Antarctique. Les scientifiques l'ont confirmé comme étant le premier os de dinosaure trouvé sur le continent.

Ce vestige a été découvert en 1985 lors d'une expédition sur l'île James Rossen Antarctique. Cependant, comme il n'était pas possible de le classifier précisément, l'os a été conservé parmi des milliers d'échantillons dans la collection géologique du British Antarctic Survey (BAS)à Cambridge.

Près de quatre décennies plus tard, le Dr Mark Evans, responsable des collections du BAS, a remarqué lors d'un réexamen de l'échantillon qu'il ne s'agissait pas d'un reste ordinaire. Alors que les participants à la première expédition pensaient que l'os appartenait à un reptile marin, Evans a constaté qu'il ressemblait beaucoup à une vertèbre de dinosaure.

Illustration de dinosaures dans une forêt et de leurs œufs pétrifiés.

Par la suite, la découverte a été envoyée au professeur Paul Barrett, paléontologue au Musée d'histoire naturelle . L'expert l'a étudiée minutieusement et a confirmé qu'il s'agissait d'une vertèbre caudale d'un dinosaure herbivore géant appelé titanosaure . Il a souligné que la structure articulaire spéciale des deux côtés de l'os est caractéristique de cette espèce et est presque absente chez les autres dinosaures.

À ce jour, plus de 100 espèces de titanosaures sont connues. Ils sont considérés comme les plus grandes créatures ayant jamais vécu sur Terre. Certains atteignaient 35 mètres de long et pesaient jusqu'à 60 tonnes. Le propriétaire de cet échantillon trouvé en Antarctique mesurait environ 7 mètres. Les scientifiques supposent qu'il s'agissait d'un jeune dinosaure ou de l'une des espèces relativement petites de titanosaures.

Les experts indiquent que ce dinosaure vivait il y a 82 millions d'années, à la fin du Crétacé. À cette époque, l'Antarctique n'était pas recouvert de glaciers comme aujourd'hui, mais de forêts denses, offrant un environnement favorable aux grands herbivores.

Deux vues de fragments d'une ancienne colonne vertébrale sur fond noir.

Selon les paléontologues, cette découverte enrichit davantage la compréhension de l'ancien écosystème de l'Antarctique. Elle servira également de source importante pour étudier comment les dinosaures vivaient sur le continent et leurs interactions avec d'autres animaux.

Il est à noter que l'article scientifique sur cette découverte a été publié dans la revue Acta Palaeontologica Polonica . Cela confirme une fois de plus qu'un fragment d'os oublié pendant 40 ans occupe une place particulière dans l'histoire de la paléontologie antarctique.

AntarctiqueBritish Antarctic SurveyMark EvansPaul Barrett
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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