Le manchot empereur jeûne jusqu'à quatre mois pour son petit

Dans le froid glacial de l'Antarctique, les manchots empereurs font preuve d'une patience et d'une endurance sans précédent pour assurer leur descendance. Il est particulièrement fascinant de voir le père protéger l'œuf et résister au froid intense et à la faim jusqu'à l'éclosion.

Lorsque l'hiver commence en Antarctique, la femelle manchot empereur pond un œuf et le confie soigneusement à son partenaire. Elle part ensuite vers l'océan à la recherche de nourriture. Le père, quant à lui, garde l'œuf sous un repli de peau spécial sur ses pattes pour le protéger du gel.

Durant cette période, la température peut chuter jusqu'à moins 40 degrés et des tempêtes de neige violentes peuvent survenir. Malgré cela, le père ne quitte pas l'œuf pendant plusieurs semaines. Des milliers de manchots se serrent les uns contre les autres pour former un groupe afin de se protéger du froid. Ils se relaient pour passer sur les bords extérieurs du groupe, se tenant ainsi mutuellement au chaud.

L'épreuve la plus difficile pour le père manchot ne s'arrête pas à l'éclosion du poussin. Si la mère n'est pas encore revenue, il peut nourrir temporairement le poussin avec une substance produite par une glande œsophagienne spéciale. Cette nourriture aide le poussin à survivre durant ses premiers jours.

Une fois que la mère revient de l'océan avec de la nourriture, le père peut enfin se diriger vers la mer. À ce stade, il a considérablement maigri à cause du long jeûne et du froid intense. Sa mission est désormais de reprendre des forces et de participer à la suite de l'élevage.