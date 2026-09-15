Une évasion à la « Madagascar » : des manchots s'échappent de leur enclos et se promènent dans le zoo, captivant les réseaux sociaux

Dans un zoo au Danemark, un groupe de manchots s'est échappé de son enclos pour se promener librement dans le parc, suscitant un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Le plus fascinant est qu'ils ne se sont pas dispersés, mais ont marché en file indienne, comme une équipe en mission secrète.

Les manchots lancent une « opération spéciale »

La vidéo devenue virale montre les manchots déambulant dans les allées de service et diverses zones du zoo.

Ils ont laissé derrière eux de petites traces de pas. Ce sont précisément ces empreintes qui ont aidé le personnel à retrouver rapidement les « fugitifs ».

Les manchots ne se sont pas éparpillés ; ils ont marché en rang, comme s'ils avaient convenu de leur destination à l'avance. La manière dont ils sont sortis de leur enclos est en cours d'enquête. Selon les premières hypothèses, ils auraient pu s'échapper par un passage resté ouvert.

Cependant, la situation n'a pas duré longtemps. Le personnel a retrouvé les manchots en toute sécurité et les a ramenés dans leur habitat. Suite à la viralité de la vidéo, les internautes ont comparé cette scène aux célèbres manchots du film « Madagascar ».