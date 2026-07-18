Nuit d'horreur en Ukraine : La Russie lance des frappes massives de missiles et de bombes

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Nuit d'horreur en Ukraine : La Russie lance des frappes massives de missiles et de bombes

Le 17 juillet, les forces armées russes ont mené des frappes massives avec des missiles, des drones et des bombes aériennes sur plusieurs régions et grandes villes d'Ukraine. Les attaques ont causé la mort et des blessures parmi les civils, y compris de jeunes enfants. Des infrastructures civiles et portuaires ont également subi de graves dommages.

Zamin.uz présente les détails de la situation actuelle et des destructions dans les régions.

Kharkiv et Dnipropetrovsk : Attaques sur des zones résidentielles et victimes

L'une des régions les plus touchées par les attaques la région de Kharkiv a été visée. Le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Sinegubov, a déclaré qu'une frappe de missile sur le centre de la ville de Kharkiv a détruit des immeubles résidentiels.

  • À Kharkiv : Un homme de 40 ans est décédé. 9 personnes, dont deux enfants de 2 et 7 ans, ont été blessées.

  • À Izioum : Le largage d'une bombe aérienne guidée par l'aviation russe a fait 7 blessés, dont 3 mineurs.

La région de Dnipropetrovsk a également subi des attaques incessantes pendant 24 heures. Selon le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Ganja, les forces russes ont frappé la région près de 40 fois avec des drones et des bombes aériennes. En conséquence, un homme de 48 ans a perdu la vie et 10 autres personnes ont été blessées à divers degrés.

Villes portuaires ciblées : La situation à Odessa et Mykolaïv

L'armée russe a également bombardé sans relâche les infrastructures portuaires du sud de l'Ukraine.

  • Ville d'Odessa : Les frappes de missiles ont touché des infrastructures portuaires et des installations industrielles. Le chef de la région, Oleg Kiper, a rapporté qu'un retraité de 77 ans est mort et que 4 personnes ont été blessées. Des installations industrielles et plusieurs voitures ont été endommagées.

  • Ville de Mykolaïv : Des drones ont attaqué les infrastructures portuaires. Selon le parquet régional, l'incident a fait 2 morts. Plus important encore, l'attaque a endommagé 3 navires civils battant pavillon étranger.

Soumy et Tchernihiv : Villes sous terreur quotidienne

Dans la nuit du 17 juillet, l'aviation russe sur la ville de Soumy a largué au moins 5 bombes aériennes guidées. Les frappes ont endommagé des installations dans le centre-ville, des bâtiments non résidentiels à plusieurs étages et des infrastructures civiles, brisant les vitres de nombreux bâtiments.

Pour information : La ville de Soumy et ses environs sont attaqués presque quotidiennement ces derniers temps. Il y a deux jours, le 15 juillet, 6 bombes aériennes avaient déjà été larguées sur la ville, faisant 3 morts, 21 blessés et causant d'importants dégâts aux bâtiments médicaux et administratifs.

Dans la région de Tchernihiv, à Novgorod-Seversky, un drone a percuté un immeuble résidentiel. Selon le Service d'urgence d'Ukraine, 5 membres d'une même famille ont été blessés, dont 3 enfants nés en 2009, 2014 et 2019.

Tableau des pertes causées par les attaques

Région / Ville

Type d'arme utilisé

Nombre de victimes

Blessés

Objets détruits

Kharkiv et Izioum

Missile et bombe aérienne guidée

1 personne

16 personnes (dont 5 enfants)

Habitations du centre-ville

Dnipropetrovsk

Drone et bombe aérienne (environ 40 frappes)

1 personne

10 personnes

Infrastructures civiles

Odessa

Frappes de missiles

1 personne (retraité de 77 ans)

4 personnes

Port et installations industrielles, voitures

Mykolaïv

Attaque de drones

2 personnes

Infrastructures portuaires, 3 navires civils étrangers

Tchernihiv

Attaque de drone

5 personnes (1 famille, dont 3 enfants)

Immeuble résidentiel

Soumy

Bombes aériennes guidées (5 fois)

Aucune information

Installations du centre-ville, bâtiments non résidentiels

Selon les autorités ukrainiennes, les services d'urgence continuent de déblayer les décombres et de fournir une assistance médicale aux victimes dans les zones touchées.

UkraineKharkivOdessaMykolaïvDnipropetrovsk
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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