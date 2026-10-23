En Russie, des « veuves noires » envoient des hommes à la guerre pour obtenir des indemnités

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En Russie, des « veuves noires » envoient des hommes à la guerre pour obtenir des indemnités

En Russie, des rapports font état de femmes épousant des hommes partant au front dans le but de toucher les indemnités versées en cas de décès. Le public qualifie ces femmes de « veuves noires ». Leur objectif serait de contracter des mariages pour percevoir les compensations militaires.

Selon les informations, lorsqu'un militaire meurt, sa famille peut recevoir jusqu'à 5 millions de roubles (environ 64 000 dollars) d'indemnités. Dans certains cas, ce montant dépasse 8 millions de roubles, ce qui alimente les débats sur ces mariages suspects.

Mariya, 37 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, raconte que son père est mort sur le front en Ukraine. Elle ignorait qu'il s'était engagé et qu'il avait épousé une femme de 22 ans sa cadette. Selon elle, la nouvelle épouse a envoyé son père à la guerre seulement deux jours après le mariage, avant de réclamer les indemnités après son décès.

Le sujet a pris de l'ampleur après une vidéo de l'agente immobilière Marina Orlova sur les réseaux sociaux. Elle y évoquait la possibilité d'épouser des hommes participant à l'opération militaire spéciale pour 8 millions de roubles afin d'acheter un appartement bon marché. Ses propos ont suscité de vives critiques.

Il a été rapporté par la suite qu'Orlova a été poursuivie en justice, condamnée à une peine avec sursis et qu'elle a présenté des excuses publiques.

Des cas similaires ont été signalés dans le kraï du Primorié, impliquant potentiellement un militaire, un sergent et un comptable militaire. Cependant, il n'existe aucune confirmation judiciaire définitive concernant toutes ces accusations.

Ces événements soulèvent la question du contrôle des relations familiales des militaires et des indemnités versées. Chaque accusation doit toutefois être évaluée sur la base de preuves lors d'une enquête et d'un procès.

Guerre Russo-UkrainienneIndemnités MilitairesMarina OrlovaVeuves NoiresRussie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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