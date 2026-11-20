Le président américain Donald Trump et son administration cherchent à conclure un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine d'ici début janvier — avant que le contrôle du Congrès américain ne passe au Parti démocrate. C'est ce qu'a rapporté le 20 novembre le journal britannique Financial Times en citant quatre sources informées.

Selon les interlocuteurs du journal, Washington a déjà informé les responsables ukrainiens et européens des délais acceptables pour régler le conflit. L'empressement de la Maison Blanche est lié aux résultats des élections de mi-mandat de novembre : les républicains y ont perdu la majorité au profit des démocrates, tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat.

Quels changements sont attendus au Congrès en janvier ?

Une fois que la nouvelle composition du Congrès entrera en fonction en janvier, les démocrates devraient tenter de prendre plusieurs mesures :

Utiliser des leviers législatifs pour augmenter l'aide militaire à Kiev ;

Renforcer la pression des sanctions sur Moscou ;

Enquêter sur les démarches de politique étrangère de l'administration.

« Trump est bienveillant envers Poutine et veut conclure tout cela avant janvier », a déclaré un haut responsable ukrainien au journal, exprimant sa crainte que Kiev ne soit contraint d'accepter un accord aux conditions avantageuses pour la Russie dans ces circonstances.

La Maison Blanche Financial Times s'est abstenue de commenter cet article.

Aspect Informations et détails Date limite prévue D'ici début janvier (avant l'entrée en fonction du nouveau Congrès) Raison principale La victoire des démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat Démarches diplomatiques Rétablissement des contacts début novembre à Abou Dabi sous la médiation de Steve Witkoff et Jared Kushner Position des parties Kiev a exprimé ses inquiétudes ; une proposition de dialogue direct a été faite à l'Europe ; Moscou exige la prise en compte de ses intérêts de sécurité et l'élimination des causes profondes

Contacts à Abou Dabi et réactions des parties

Début novembre, l'envoyé spécial du dirigeant américain Steve Witkoff et le gendre du président Jared Kushner ont rétabli les contacts avec les représentants de Moscou et de Kiev à Abou Dabi, mettant fin à une pause de huit mois dans les négociations.

Auparavant, lors d'entretiens téléphoniques avec des dirigeants européens, Donald Trump avait appelé ses alliés à « entamer eux-mêmes le dialogue avec Poutine » pour mettre fin rapidement au conflit. De son côté, Moscou a souligné à plusieurs reprises qu'elle n'était ouverte à un règlement politique et diplomatique que si les intérêts de sécurité de la Russie étaient pris en compte et si les causes initiales de la crise étaient éliminées.

Selon vous, quel impact le changement d'équilibre des forces au Congrès américain et le délai fixé par la Maison Blanche pour début janvier auront-ils sur le rythme des négociations de paix dans les semaines à venir ? Laissez votre avis dans les commentaires !