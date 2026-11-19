Lors du sommet, les chefs des trois pays ont exprimé leurs positions sur les points les plus critiques de la sécurité mondiale :

Les premières négociations trilatérales de l'histoire entre les dirigeants de la Chine, de la Russie et des États-Unis, tenues en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, en Chine, ont pris fin. CGTN selon la chaîne de télévision, « Silin Shanchjuan » la réunion, présidée par Xi Jinping autour d'une table ronde à la résidence a duré près d'une heure et demie et la majeure partie s'est déroulée à huis clos.

Conflit en Ukraine : Le président américain Donald Trump a déclaré que toutes les parties avaient intérêt à mettre fin au conflit russo-ukrainien et a proposé de discuter de cette question au format trilatéral. Vladimir Poutine a soutenu cette proposition, soulignant qu'entre les trois pays « il existe de nombreux intérêts convergents concernant le règlement des conflits régionaux, y compris la crise ukrainienne » . Xi Jinping n'a pas mentionné directement le sujet de l'Ukraine dans son discours d'ouverture.

Sécurité nucléaire et Iran : Donald Trump a qualifié de « vital » la coopération des trois puissances dans la lutte contre la prolifération des armes nucléaires et a appelé à discuter de la réduction des arsenaux nucléaires (Washington exige que Pékin soit inclus dans les nouveaux accords après l'expiration du traité New START entre la Russie et les États-Unis en février 2026). Le président américain a également noté qu'il ne fallait pas permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Xi Jinping a comparé l'arme nucléaire à une « épée de Damoclès » et a appelé à son interdiction totale et à son élimination.

Ordre mondial et CPI : Le président de la RPC a qualifié le sommet d'« innovant » et a déclaré : « si les grandes puissances sont unies, la paix régnera dans le monde, mais si elles entrent en conflit, le désordre s'installera » . Vladimir Poutine a soulevé la nécessité de maintenir la sécurité énergétique et alimentaire, la lutte contre le terrorisme et le rôle de l'ONU. Trump, quant à lui, « Nous écrivons l'histoire », déclarant qu'il fallait discuter des activités de la Cour pénale internationale (CPI) qui agit en dehors de sa juridiction.

Dirigeant Idées et déclarations clés avancées lors du sommet Xi Jinping (Chine) Interdiction totale et élimination des armes nucléaires ; unité des grandes puissances Vladimir Poutine (Russie) Intérêts communs sur l'Ukraine ; sécurité énergétique et alimentaire ; rôle de l'ONU Donald Trump (États-Unis) Mettre fin à la guerre en Ukraine ; réduction des arsenaux nucléaires ; question de l'Iran et de la CPI

Réunions bilatérales et réaction internationale

Avant le sommet général, Donald Trump a tenu des entretiens séparés avec les deux dirigeants. La discussion avec Vladimir Poutine a duré environ 40 minutes — il s'agissait de leur première rencontre en tête-à-tête complète depuis leur sommet en Alaska en août 2025, le sujet principal étant l'Ukraine. Avec Xi Jinping, Trump a discuté pendant près d'une heure de l'économie, des tarifs douaniers, de la question de Taïwan et des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine.

L'administration américaine avait précédemment annoncé que ce sommet était un point de départ pour des discussions ultérieures et qu'aucun accord écrit révolutionnaire n'était prévu à son issue. Le Kremlin a également décrit ses attentes comme « pragmatiques ».

Cependant, la tenue des négociations dans ce format a été vivement critiquée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que par plusieurs politiciens européens, notamment le ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski . Ils ont mis en garde contre les tentatives de décider de la sécurité européenne et du destin de l'Ukraine sans sa participation.

Selon vous, après les résultats du sommet trilatéral de Shenzhen, des avancées pratiques seront-elles réalisées concernant la résolution du conflit ukrainien et la sécurité nucléaire mondiale, ou la résistance de l'Europe et de Kiev entravera-t-elle ce processus ? Laissez votre avis dans les commentaires !