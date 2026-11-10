Un processus crucial susceptible de déterminer le destin futur de la géopolitique mondiale débute à Abou Dabi. Pour la première fois après une pause de plusieurs mois, des négociations trilatérales en face à face entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine ont repris. Ce cycle diplomatique, qui débute à 11h50 heure locale (12h50 heure de Tachkent), devrait marquer un tournant dans la reconstruction de l'architecture de sécurité d'après-guerre.

Composition renouvelée : changements inattendus au sein de la délégation russe

La délégation dirigée par Vladimir Medinski, assistant du président russe, est arrivée dans la capitale des Émirats arabes unis. Le point principal ayant attiré l'attention des observateurs est l'ajout de figures nouvelles et expérimentées parmi les négociateurs.

La délégation comprend le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Galouzine, ainsi que le chef de la Direction principale de l'état-major général, Igor Kostioukov. Parallèlement, le négociateur principal sur les questions de sécurité internationale et d'armement, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, ainsi que le chef adjoint de la Direction opérationnelle principale de l'état-major général, Iouri Jigarlovski, ont été impliqués dans le processus.

Participant Statut / Poste Rôle dans les négociations Vladimir Medinski Assistant du président de la Fédération de Russie Chef de la délégation russe Sergueï Riabkov Vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Expert en sécurité mondiale et stabilité stratégique (nouveau participant) Mikhaïl Galouzine Vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Curateur de la CEI et des relations régionales Igor Kostioukov Chef adjoint de l'état-major général Analyse militaire et du renseignement Iouri Jigarlovski Chef adjoint de la Direction opérationnelle principale Planification opérationnelle militaire et frontières de sécurité (nouveau participant)

« La présence à table des principaux experts en planification opérationnelle militaire et en contrôle des armements indique que la discussion ne porte plus sur des déclarations générales, mais sur une démarcation précise et des garanties. »

Diplomatie en coulisses : pourquoi maintenant ?

La dernière rencontre trilatérale entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine avait eu lieu en février 2026. Depuis lors, le dialogue s'est poursuivi uniquement sous forme de « diplomatie de navette », c'est-à-dire dans un format bilatéral.

Les envoyés spéciaux américains Steve Witkoff et Jared Kushner avaient mené des rencontres directes avec la direction du Kremlin à Moscou, puis discuté de la phase suivante des négociations séparément avec les responsables ukrainiens à Kiev. Cette fois, Abou Dabi a réussi à réunir toutes les parties autour d'une même table.

Le sujet principal : le système de sécurité d'après-conflit

Les détails et l'ordre du jour de la réunion sont tenus secrets. Néanmoins, selon les informations divulguées, le sujet principal est la formation d'un système de sécurité à long terme pour la Russie et l'Ukraine après la fin des hostilités. Cela pourrait inclure des zones de démilitarisation aux frontières, des garanties internationales et des principes définissant la présence militaire de pays tiers dans la région.

Selon vous, quelle est la probabilité d'aboutir à un accord trilatéral sur le sol des EAU ? Les parties peuvent-elles trouver un compromis sur la question de la sécurité ? Laissez votre avis dans les commentaires.