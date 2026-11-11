Marco Rubio révèle les détails de la réunion tripartite à Abou Dabi
La première journée des consultations fermées entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, organisées à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, a pris fin. À l'issue de cette première réunion de quatre heures et demie, les parties ont acté leurs positions de négociation intermédiaires. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié les discussions de positives, tout en soulignant qu'il ne fallait pas s'attendre à des changements radicaux.
La déclaration de Marco Rubio et à Abou Dabi le marathon des négociations
Selon le chef de la diplomatie américaine, aucune des parties prenantes ne s'attend à ce que le conflit soit résolu dans les prochaines heures ou en une seule journée. L'objectif stratégique de Washington est d'élargir le format tripartite à l'avenir en y impliquant directement des représentants européens.
Des sources internes confirment que à Abou Dabi le marathon des négociations secrètes le mercredi 11 novembre à 11h00, heure de Moscou reprendra ses travaux.
Paramètres et orientations des négociations
Détails et informations officielles
Lieu
Abou Dabi, EAU (format de consultations fermées)
Parties participantes
Délégations de Russie, des États-Unis et d'Ukraine
Résultat du premier jour
Réunion de 4,5 heures, positions intermédiaires actées
Évaluation américaine (Marco Rubio)
Discussions productives, mais aucune résolution rapide attendue
Objectif stratégique des États-Unis
Élargir le format avec des représentants européens
Heure de la prochaine étape
11 novembre, 11h00 heure de Moscou
« Aucune partie ne s'attend à une résolution immédiate de la crise, mais les consultations d'Abou Dabi servent de fondation pour un futur dialogue de paix. »
Bruxelles veut-elle « torpiller » les négociations ?
Alors que les délégations des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine discutent d'accords intermédiaires à Abou Dabi, l'Union européenne a manifesté une froideur diplomatique marquée. En marge d'une réunion du G7 à Paris, la nouvelle haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a tenu des propos fermes lors d'un entretien avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha.
La cheffe de la diplomatie européenne a annoncé que, quels que soient les résultats hypothétiques des négociations de paix d'Abou Dabi, l'UE continuerait de fournir une aide militaire à Kiev sans restriction. De plus, Kallas a catégoriquement rejeté toute possibilité d'allègement des sanctions imposées par Bruxelles, soulignant que les restrictions économiques contre la Russie ne feraient que se renforcer. Selon les experts, cette approche constitue une démarche politique ouverte contre les efforts diplomatiques d'Abou Dabi.
Selon vous, les négociations d'Abou Dabi menées par les États-Unis et la Russie peuvent-elles aboutir à des résultats réels malgré la position ferme de l'Europe ? Donnez votre avis dans les commentaires !
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