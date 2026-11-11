La première journée des consultations fermées entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, organisées à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, a pris fin. À l'issue de cette première réunion de quatre heures et demie, les parties ont acté leurs positions de négociation intermédiaires. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié les discussions de positives, tout en soulignant qu'il ne fallait pas s'attendre à des changements radicaux.

La déclaration de Marco Rubio et à Abou Dabi le marathon des négociations

Selon le chef de la diplomatie américaine, aucune des parties prenantes ne s'attend à ce que le conflit soit résolu dans les prochaines heures ou en une seule journée. L'objectif stratégique de Washington est d'élargir le format tripartite à l'avenir en y impliquant directement des représentants européens.

Des sources internes confirment que à Abou Dabi le marathon des négociations secrètes le mercredi 11 novembre à 11h00, heure de Moscou reprendra ses travaux.