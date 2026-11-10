La prédiction fantastique d'Elon Musk : « L'IA construira le château que l'homme désire, la pauvreté disparaîtra »
Le géant technologique mondial Elon Musk a annoncé que le développement de l'IA et de la robotique déclencherait le plus grand tournant économique et social de l'histoire de l'humanité. Il souligne que la synergie entre la super intelligence numérique et les robots humanoïdes permettra de satisfaire presque totalement et sans limites tous les besoins matériels des humains dans un avenir proche.
N'importe quel château peut être commandé : les besoins humains seront satisfaits sans limites
Selon le milliardaire, à l'ère de la super intelligence, les limites matérielles de l'homme disparaîtront : quiconque le souhaite pourra simplement commander un château somptueux, un transport personnel ou tout autre objet, et le système le créera intégralement.
De plus, chaque citoyen sur Terre bénéficiera d'un revenu élevé garanti et d'un accès gratuit à des soins de santé plusieurs fois supérieurs en qualité aux traitements médicaux les plus coûteux et élitistes actuels. Cela pourrait conduire à la disparition de la pauvreté et des inégalités dans la société.
Secteur et direction
Travail humain traditionnel
Prévision de la super intelligence d'Elon Musk
Régime de travail et productivité
40 heures de travail par semaine
Les robots travaillent 24/7 (productivité 5 fois supérieure)
Volume de production aux États-Unis
Des centaines de millions de travailleurs
Seulement pour couvrir tout le volume 20–30 millions de robots suffisent
Ajout à l'économie mondiale
Taux de croissance annuel de 2–3 %
Pour l'économie mondiale sans robots 20–30 % (25 000 milliards $) s'ajouteront
Niveau de vie social
Stratification financière et médicale
Chacun aura un revenu élevé et accès aux services médicaux les plus avancés
« La super intelligence numérique et les robots humanoïdes ne sont pas seulement une nouvelle technologie, c'est une force puissante qui éliminera complètement la pauvreté et la pénurie, ajoutant instantanément 25 000 milliards de dollars de nouvelle valeur à l'économie mondiale. »
— Elon Musk
Une croissance de 25 000 milliards de dollars : quand ces changements se produiront-ils ?
Selon les calculs de Musk, même sans compter les robots humanoïdes, la super intelligence numérique augmentera à elle seule le volume de l'économie mondiale de 20 à 30 %. Cela représente environ 25 000 milliards de dollars de valeur ajoutée.
Un robot humanoïde travaillant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sans fatigue peut produire au moins cinq fois plus qu'un humain. Pour assurer tout le volume industriel et de services actuel des États-Unis, 20 à 30 millions de robots suffiraient. Le milliardaire souligne que cette transformation se produira en un clin d'œil, et non sur des années.
Selon vous, l'IA et les robots mèneront-ils l'humanité vers la prospérité en éradiquant la pauvreté, ou engendreront-ils un chômage de masse et une dépendance ? Laissez votre avis dans les commentaires.
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