La prédiction fantastique d'Elon Musk : « L'IA construira le château que l'homme désire, la pauvreté disparaîtra »

Le géant technologique mondial Elon Musk a annoncé que le développement de l'IA et de la robotique déclencherait le plus grand tournant économique et social de l'histoire de l'humanité. Il souligne que la synergie entre la super intelligence numérique et les robots humanoïdes permettra de satisfaire presque totalement et sans limites tous les besoins matériels des humains dans un avenir proche.

N'importe quel château peut être commandé : les besoins humains seront satisfaits sans limites

Selon le milliardaire, à l'ère de la super intelligence, les limites matérielles de l'homme disparaîtront : quiconque le souhaite pourra simplement commander un château somptueux, un transport personnel ou tout autre objet, et le système le créera intégralement.

De plus, chaque citoyen sur Terre bénéficiera d'un revenu élevé garanti et d'un accès gratuit à des soins de santé plusieurs fois supérieurs en qualité aux traitements médicaux les plus coûteux et élitistes actuels. Cela pourrait conduire à la disparition de la pauvreté et des inégalités dans la société.