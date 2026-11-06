Commentaire inattendu de Mourinho : Cristiano Ronaldo a-t-il été contraint de quitter la sélection portugaise ?

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Commentaire inattendu de Mourinho : Cristiano Ronaldo a-t-il été contraint de quitter la sélection portugaise ?

L'ancien entraîneur du Real Madrid, le célèbre technicien portugais José Mourinho, s'est exprimé sur son compatriote et ancien joueur, l'attaquant d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo et sa décision de mettre fin à sa carrière internationale.

Selon Madrid Xtra, le coach surnommé « The Special One » a indiqué qu'il respectait la décision du joueur, tout en laissant entendre qu'il regrettait la manière dont cette séparation avec l'équipe nationale s'est produite.

« J'aurais aimé que cela se termine différemment »

Mourinho a rappelé que la légende de 41 ans n'a pas encore pris sa retraite sportive et qu'il a encore de grands objectifs devant lui :

  • Respect de la décision : « C'est sa décision personnelle et il faut absolument la respecter, ce que je fais. Il n'a pas encore quitté le football de haut niveau, il a encore beaucoup d'objectifs à atteindre », a déclaré le technicien ;

  • Ton de regret : En même temps, l'entraîneur a laissé une note tranchante et mystérieuse : « Je voudrais juste une chose : j'aurais aimé que sa carrière en équipe nationale se termine différemment, pas comme ce que nous avons vu hier ».

La raison cachée : un conflit avec Jorge Jesus ?

Depuis l'annonce de la décision de Ronaldo, la presse internationale multiplie les rapports suggérant que des désaccords internes graves pourraient être à l'origine de ce départ :

  • Conflit interne : Selon certaines sources et insiders, Cristiano aurait été contraint de quitter l'équipe suite à un conflit tendu et une divergence de vues avec le sélectionneur Jorge Jesus ;

  • La carrière en club continue : Bien que le buteur de 41 ans ait tourné la page de ses 23 années d'histoire en sélection, il continuera d'évoluer sous les couleurs du club saoudien d'Al-Nassr.

La remarque de Mourinho sur le fait que cela ne s'est pas passé « comme hier » renforce les spéculations parmi les fans et les experts selon lesquelles Ronaldo a quitté la sélection sur fond de problèmes, sans les adieux solennels attendus.

Cristiano RonaldoJosé MourinhoAl-NassrJorge JesusPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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