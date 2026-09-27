Des scientifiques turcs dévoilent les secrets perdus du système solaire

Une nouvelle hypothèse fascinante sur les débuts du système solaire a été avancée dans le monde scientifique. Selon une étude menée par le professeur Mutlu Yildiz de l'université d'Ege et publiée dans la revue scientifique Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, une neuvième planète existait autrefois dans le système solaire, mais elle a été engloutie par l'étoile centrale. Il s'agit d'une Super-Terre dont la masse était 5 à 10 fois supérieure à celle de la Terre, et qui a été aspirée par la gravité du jeune Soleil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette hypothèse scientifique ne repose pas encore sur des preuves directes, mais sur une série d'indices indirects. Ils visent tous à expliquer certaines incohérences dans les modèles actuels de l'évolution solaire. Les experts s'étonnent depuis longtemps de la rareté inhabituelle du lithium à la surface de l'étoile. Il a été constaté que la quantité de lithium dans le Soleil est nettement inférieure à ce que prédisent les modèles scientifiques standards.

La pénurie de lithium et ses causes

Selon les calculs de Mutlu Yildiz, l'immersion d'une Super-Terre massive dans les couches externes du Soleil pourrait avoir poussé une grande partie du lithium de la zone superficielle vers des couches plus profondes. Dans ces couches profondes, cet élément se décompose plus rapidement, ce qui entraîne une diminution drastique des éléments lourds à la surface de l'étoile. Ce processus apporte une solution logique aux énigmes concernant la composition chimique de la surface stellaire.

Le deuxième indice important concerne les changements subtils dans la structure interne de l'étoile. Ces changements ne peuvent être expliqués par des méthodes conventionnelles sans l'intervention d'une force extérieure lors des premières étapes de l'évolution solaire. Les modèles mathématiques du chercheur montrent que le scénario où la planète traverse les enveloppes externes de l'étoile pour finir par se dissoudre complètement est le plus probable.

Une solution aux mystères de l'univers

Si ce nouveau modèle est confirmé, il pourrait également résoudre un autre mystère astronomique ancien. Le fait est que les observations modernes montrent que les Super-Terres sont très répandues dans d'autres systèmes stellaires, mais qu'il n'en reste aucune trace dans notre système solaire. Selon l'hypothèse de Mutlu Yildiz, la réponse est simple et surprenante : une telle planète, présente en exemplaire unique, a été détruite par l'étoile elle-même lors de sa formation.

Bien que cette hypothèse reste théorique pour le moment, elle offre à la science une explication unique et cohérente pour les anomalies d'observation existantes. À l'avenir, il est prévu d'analyser plus en profondeur les traces résiduelles de tels événements cosmiques majeurs lors de l'étude du Soleil et d'autres systèmes stellaires. Cela fournira sans aucun doute à l'humanité de nombreuses nouvelles informations sur l'histoire de notre foyer : le système solaire.