Aucune tempête magnétique n'est observée sur Terre pendant une semaine

Les spécialistes du Laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie ont annoncé que la situation géomagnétique sera stable au cours des sept prochains jours. Cette nouvelle est d'une importance capitale pour les personnes sensibles à la météo et les utilisateurs de technologies modernes, indiquant qu'aucune tempête magnétique ne se produira sur Terre la semaine prochaine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts soulignent que les prévisions géomagnétiques établies pour cette semaine ont un statut entièrement « vert ». Cela signifie qu'aucun séisme ou oscillation grave dans la magnétosphère de notre planète, ni aucun changement négatif pour la santé humaine, n'est attendu. Néanmoins, les scientifiques continuent de surveiller de près les processus à la surface du Soleil.

Activité solaire et situation spatiale

Selon ixbt.com, plusieurs grandes protubérances — d'immenses nuages d'hydrogène froid retenus par de forts champs magnétiques à la surface de l'étoile — ont été enregistrées sur le disque solaire à l'heure actuelle. De telles structures gigantesques peuvent être éjectées dans l'espace au fil du temps, mais selon les estimations actuelles, même si un tel événement se produit, sa trajectoire a de fortes chances de contourner la Terre et les autres planètes pour se diriger vers les pôles du Soleil.

De plus, les régions actives à la surface du Soleil conservent une certaine réserve d'énergie et sont capables de provoquer des éruptions de classe M d'une puissance modérée. Cependant, le fait qu'aucun signe de formation de grandes éjections ayant un impact sur la Terre ne soit observé pour le moment rassure les spécialistes.

Facteurs provoquant des oscillations

Les scientifiques ne signalent pas non plus de trous coronaux, qui servent habituellement de source aux flux de vent solaire rapide. Tous ces facteurs garantissent la stabilité de la météo spatiale et promettent une semaine calme aux habitants de notre planète.

Cette stabilité aura également un impact positif sur le fonctionnement ininterrompu et sécurisé des systèmes de communication, des appareils de navigation et des réseaux énergétiques. Les spécialistes continuent de surveiller en permanence les changements solaires.