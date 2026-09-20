Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre

L'atmosphère riche en oxygène de la planète Terre pourrait subsister pendant encore environ un milliard d'années, après quoi les niveaux d'oxygène chuteront radicalement. Selon les résultats d'une étude scientifique publiée dans la revue Nature Geoscience, la planète deviendra à l'avenir inhabitable pour les humains, les animaux et la plupart des organismes complexes. Cette conclusion a été établie par le scientifique Kazumi Ozaki de l'Université de Tokyo et le chercheur Christopher Reinhard du Georgia Institute of Technology lors de la modélisation de l'évolution à long terme de l'atmosphère et de la biosphère terrestres. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est bien connu que la vie moderne est étroitement liée à l'oxygène, et sa composition atmosphérique actuelle ne s'est pas formée instantanément. Il y a environ 2,4 à 2,5 milliards d'années, une période appelée la Grande Oxydation a commencé, et grâce à l'activité des premiers organismes photosynthétiques, l'atmosphère terrestre a commencé à changer progressivement. Cependant, selon les calculs des chercheurs, l'état actuel de la planète n'est pas éternel et changera radicalement avec le temps.

Activité solaire et changements dans le cycle du carbone

Les scientifiques ont créé un modèle informatique spécial prenant en compte les processus climatiques et biogéochimiques, réalisant plus de 400 000 simulations sous diverses conditions initiales. L'un des principaux facteurs des changements futurs est l'augmentation progressive de la luminosité du Soleil . Notre étoile, en tant que naine jaune, devient de plus en plus brillante, ce qui entraîne des changements climatiques et perturbe l'équilibre habituel du cycle mondial du carbone.

En conséquence, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère diminuera régulièrement. Bien qu'aujourd'hui le CO2 soit principalement associé au réchauffement climatique, il constitue une matière première essentielle pour les plantes et autres organismes photosynthétiques. Sur une échelle de centaines de millions d'années, sa concentration chutera à un point tel que le processus de photosynthèse deviendra extrêmement inefficace.

La chute brutale de l'oxygène et ses conséquences

La diminution de l'activité des organismes photosynthétiques entraîne une baisse de la production d'oxygène. Selon les résultats de la modélisation, après environ un milliard d'années, ce processus atteindra un stade critique et la concentration d'oxygène dans l'atmosphère chutera rapidement. Après ce processus de désoxygénation, la Terre rappellera à bien des égards l'état qui prévalait avant la Grande Oxydation.

Il ne restera que très peu d'oxygène et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, tandis que les niveaux de méthane augmenteront. Parallèlement, la couche d'ozone moderne, liée à la présence d'oxygène moléculaire, disparaîtra complètement. Pour les humains, les animaux et la grande majorité des organismes complexes modernes, de telles conditions seront totalement incompatibles avec la vie.

Néanmoins, la vie elle-même ne disparaîtra pas complètement de la planète. Dans un environnement pauvre en oxygène, les micro-organismes anaérobies, qui n'ont pas besoin d'oxygène pour produire de l'énergie, pourront poursuivre leur activité. Bien que les scientifiques aient précédemment estimé la disparition d'un environnement favorable à la vie complexe à environ deux milliards d'années, les nouveaux modèles informatiques montrent que ce processus pourrait se produire beaucoup plus tôt.