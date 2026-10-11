Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques

En Colombie, Maria Tapia, âgée de 38 ans, est sur le point de donner naissance à quatre garçons identiques. Les experts soulignent qu'une telle grossesse survient environ une fois sur 15 millions de cas.

Maria a atteint la 30e semaine de grossesse. Dans son ventre se développent quatre bébés, dont les prénoms prévus sont Mariano, Maximiliano, Emiliano et Tiago. Ce cas rare a également surpris les médecins de la ville de Caucasia, dans le département d'Antioquia en Colombie.

Actuellement, Maria et son mari, Jhonatan Sapa, se sont rendus à Medellín. Là-bas, les spécialistes détermineront le moment et la méthode les plus sûrs pour l'accouchement. La grossesse étant considérée comme à haut risque, la mère et les enfants à naître sont sous surveillance médicale.

Les quatre bébés sont du même sexe

Selon les premières informations, il s'agit de quadruplés monozygotes. Cela signifie qu'ils se sont développés à partir d'un seul ovule fécondé qui s'est ensuite divisé en quatre embryons.

Dans une interview accordée aux médias locaux, Jhonatan a déclaré que les quatre bébés partagent le même placenta, mais qu'ils sont situés dans des poches amniotiques distinctes.

« Ils sont tous dans le même placenta, mais dans des poches séparées. Les quatre enfants sont des garçons, ils sont identiques. C'est précisément cet aspect qui rend cette grossesse exceptionnellement rare », a-t-il déclaré.

Lorsque le couple a appris qu'ils attendaient quatre enfants, ils ont été tellement surpris qu'ils ne savaient pas quoi dire. Jhonatan se souvient avoir compté les embryons un par un lors de l'échographie.

« Un, deux, trois et quatre », se souvient-il.

La mère attend avec impatience de serrer ses enfants dans ses bras

La famille espère prolonger la grossesse le plus longtemps possible sous surveillance médicale. Cela donnera aux bébés plus de temps pour se développer avant la naissance.

Maria dit qu'elle a très hâte de voir ses enfants et de les serrer dans ses bras.

« Je veux vraiment les rencontrer, leur donner la vie et les voir », a-t-elle déclaré dans un message vidéo.

Selon les rapports, l'état général de Maria est bon. Cependant, à mesure que son ventre grossit, il lui devient difficile de marcher et de se déplacer.

Maria et Jhonatan attendent la naissance de leurs enfants avec une grande joie. Ils considèrent cette grossesse comme une bénédiction divine.

« Nous croyons toujours en Dieu et espérons que tout se terminera bien », a déclaré Maria.

Une telle grossesse survient une fois sur 15 millions de cas

Le média « Need To Know » rapporte que porter quatre bébés en même temps peut entraîner divers risques et complications pour la mère et les enfants. Pour cette raison, les médecins doivent évaluer soigneusement chaque facteur lors de la planification de l'accouchement.

L'obstétricienne-gynécologue Eylen Ospina Barrios a souligné la rareté extrême de ce cas.

« La probabilité d'un tel événement est d'une sur 15 millions de grossesses », a déclaré la spécialiste.

Selon les données de l'agence nationale de statistiques de Colombie (DANE), six cas de naissances de quadruplés ont été enregistrés dans le pays en 2025. Cependant, dans aucun de ces cas, les quatre bébés n'étaient des garçons identiques issus d'un seul ovule fécondé.

De même, aucun cas confirmé de quadruplés monozygotes n'est connu en Colombie auparavant.

Les scientifiques n'ont pas encore pleinement déterminé les raisons pour lesquelles un seul embryon se divise en quatre. C'est pourquoi la grossesse de Maria mérite une attention particulière d'un point de vue médical.

Désormais, l'objectif principal de la famille et des médecins est de préserver la santé de la mère et d'assurer la naissance en toute sécurité des quatre bébés.