Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?

À Shantou, en Chine, un complexe résidentiel abandonné se transforme peu à peu en une immense jungle verdoyante. Les immeubles envahis par la végétation et les rues délaissées rappellent un monde où l'humanité a disparu, laissant place à la nature. Ce paysage évoque l'atmosphère post-apocalyptique de la célèbre série « The Last of Us ».

Selon les informations, la construction d'un complexe résidentiel de luxe avec vue sur mer était prévue dans cette zone dans les années 2010. Cependant, en raison de problèmes financiers, le projet n'a jamais été achevé et les bâtiments ont été laissés à l'abandon.

Près de 15 ans plus tard, la nature a progressivement repris ses droits. Des arbres et d'autres plantes ont poussé entre les bâtiments, sur les balcons et le long des rues, transformant les structures en béton en un paysage verdoyant.

La zone, autrefois destinée à devenir un quartier résidentiel luxueux, a aujourd'hui l'aspect d'une ville fantôme. Ce spectacle montre comment la nature peut transformer l'environnement au fil du temps lorsque les projets humains échouent.