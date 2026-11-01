Une forte tempête magnétique a commencé : que faire si vous ressentez des changements dans votre corps ?

·153·Monde
Une forte tempête magnétique a commencé : que faire si vous ressentez des changements dans votre corps ?

Sur la planète Terre, de manière inattendue, G2 (intensité modérée) une tempête magnétique planétaire a commencé, atteignant le niveau. Les scientifiques du Laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie (IKI RAN) ont indiqué que cette activation soudaine du champ géomagnétique s'est avérée beaucoup plus forte que les prévisions scientifiques.

Au départ, on supposait que le flux de plasma provenant d'un trou coronal sur le Soleil n'aurait pas d'impact sérieux sur la Terre, mais en quelques heures, les oscillations géomagnétiques se sont intensifiées jusqu'au niveau d'une tempête magnétique à part entière.

« Pour le dire doucement, une situation inattendue » : la déclaration des scientifiques

Les représentants du laboratoire ont fourni les informations suivantes sur ce changement soudain de la météo spatiale :

« Pour le dire doucement, c'était très inattendu... En moins d'une heure, une tempête magnétique planétaire de niveau G2 a commencé sur Terre.

Samedi, notre planète est entrée dans un flux de plasma éjecté d'un trou coronal sur le Soleil. Comme les premières oscillations étaient plus faibles, nous avions supposé que la perturbation géomagnétique n'atteindrait pas le niveau d'une tempête. Mais le processus a pris une tournure soudaine ».

Il est rapporté qu'à la suite des fortes oscillations géomagnétiques, des aurores polaires (aurores boréales) de haute intensité ont également été observées dans les régions septentrionales.

Combien de temps durera le danger ?

Les experts avertissent que ce trou coronal sur le Soleil continuera d'affecter la météo spatiale de notre planète dans les prochains jours :

  • Durée : L'instabilité géomagnétique devrait durer au moins deux ou trois jours supplémentaires selon les prévisions ;

  • Que signifie le niveau G2 ? Il s'agit d'une tempête d'intensité modérée sur cette échelle, pouvant entraîner de légères fluctuations de tension dans les systèmes énergétiques et des interruptions à court terme des signaux satellites et radar aux hautes latitudes ;

  • Personnes sensibles à la météo : Pendant la tempête magnétique, les personnes souffrant de maladies chroniques ou de problèmes de tension artérielle peuvent ressentir des maux de tête, de la fatigue, de l'insomnie et des variations de la tension artérielle.

Recommandations : que faire pendant ces journées ?

Les médecins et les spécialistes recommandent de suivre ces conseils lors des journées de forte activité géomagnétique :

  1. Éviter les efforts physiques intenses et les mouvements brusques ;

  2. Limiter la consommation de café, de boissons énergisantes et d'aliments gras, et boire plus d'eau pure ;

  3. Passer plus de temps en plein air et prendre les médicaments contre les maladies chroniques à temps.

TerreSoleilAcadémie des sciences de Russie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur TerreCalcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre20 septembre 15:26Inquiétude des scientifiques : le Soleil pourrait exploser violemment à tout momentInquiétude des scientifiques : le Soleil pourrait exploser violemment à tout moment1 juillet 10:14Le point le plus éloigné de l'orbite terrestre : le 6 juillet, le mouvement de notre planète ralentitLe point le plus éloigné de l'orbite terrestre : le 6 juillet, le mouvement de notre planète ralentit5 juillet 14:52Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connuLe destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu17 octobre 19:05La Terre s'éloigne au maximum du Soleil : détails sur le phénomène d'aphélieLa Terre s'éloigne au maximum du Soleil : détails sur le phénomène d'aphélie20 juin 16:28Quand la vie s'éteindra-t-elle sur Terre : les scientifiques recalculent la date de fin de la biosphèreQuand la vie s'éteindra-t-elle sur Terre : les scientifiques recalculent la date de fin de la biosphère18 juin 01:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques