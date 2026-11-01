Une forte tempête magnétique a commencé : que faire si vous ressentez des changements dans votre corps ?

Sur la planète Terre, de manière inattendue, G2 (intensité modérée) une tempête magnétique planétaire a commencé, atteignant le niveau. Les scientifiques du Laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie (IKI RAN) ont indiqué que cette activation soudaine du champ géomagnétique s'est avérée beaucoup plus forte que les prévisions scientifiques.

Au départ, on supposait que le flux de plasma provenant d'un trou coronal sur le Soleil n'aurait pas d'impact sérieux sur la Terre, mais en quelques heures, les oscillations géomagnétiques se sont intensifiées jusqu'au niveau d'une tempête magnétique à part entière.

« Pour le dire doucement, une situation inattendue » : la déclaration des scientifiques

Les représentants du laboratoire ont fourni les informations suivantes sur ce changement soudain de la météo spatiale :

« Pour le dire doucement, c'était très inattendu... En moins d'une heure, une tempête magnétique planétaire de niveau G2 a commencé sur Terre. Samedi, notre planète est entrée dans un flux de plasma éjecté d'un trou coronal sur le Soleil. Comme les premières oscillations étaient plus faibles, nous avions supposé que la perturbation géomagnétique n'atteindrait pas le niveau d'une tempête. Mais le processus a pris une tournure soudaine ».

Il est rapporté qu'à la suite des fortes oscillations géomagnétiques, des aurores polaires (aurores boréales) de haute intensité ont également été observées dans les régions septentrionales.

Combien de temps durera le danger ?

Les experts avertissent que ce trou coronal sur le Soleil continuera d'affecter la météo spatiale de notre planète dans les prochains jours :

Durée : L'instabilité géomagnétique devrait durer au moins deux ou trois jours supplémentaires selon les prévisions ;

Que signifie le niveau G2 ? Il s'agit d'une tempête d'intensité modérée sur cette échelle, pouvant entraîner de légères fluctuations de tension dans les systèmes énergétiques et des interruptions à court terme des signaux satellites et radar aux hautes latitudes ;

Personnes sensibles à la météo : Pendant la tempête magnétique, les personnes souffrant de maladies chroniques ou de problèmes de tension artérielle peuvent ressentir des maux de tête, de la fatigue, de l'insomnie et des variations de la tension artérielle.

Recommandations : que faire pendant ces journées ?

Les médecins et les spécialistes recommandent de suivre ces conseils lors des journées de forte activité géomagnétique :