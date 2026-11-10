Décision inattendue : Manchester United licencie Michael Carrick

Le sort de Michael Carrick a été scellé lors du match dramatique contre Aston Villa à Old Trafford. Bien que la rencontre riche en buts se soit soldée par un match nul 4-4, le chaos défensif et la nouvelle perte de points ont fait déborder le vase pour la direction du club.

La direction de Manchester United a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur Michael Carrick suite aux résultats désastreux de l'équipe cette saison. Selon des informations urgentes publiées par le média britannique The Touchline, le conseil d'administration du club a pris la décision finale de licencier le technicien de 45 ans. La décision officielle sera communiquée personnellement à l'entraîneur cet après-midi et son contrat à long terme, qui courait jusqu'en juin 2028, sera résilié prématurément.

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Les Mancuniens n'ont récolté que 8 points lors des 10 premières journées de Premier League et se trouvent dans la partie basse du classement, en zone de relégation vers le Championship. Ce bilan est considéré comme l'un des pires débuts de saison de l'histoire moderne du club.

Indicateur / Donnée Situation à Manchester United Entraîneur principal Michael Carrick (45 ans) Durée du contrat Jusqu'en juin 2028 (résilié prématurément) Bilan en Premier League Après 10 matchs 8 points Classement Zone de relégation (Championship) Dernier match Match nul 4-4 contre Aston Villa (Old Trafford) Source The Touchline

« Récolter 8 points en 10 journées et rester dans la zone rouge est un désastre pour un club aussi ambitieux. Le conseil d'administration a jugé nécessaire de prendre des mesures immédiates pour redresser la situation. »

Recherche d'un nouvel entraîneur et défi difficile pour MU

La résiliation du contrat de Carrick pourrait entraîner des coûts de compensation importants pour les caisses du club, car son accord était prévu pour deux saisons supplémentaires. Néanmoins, les dirigeants du club n'ont pas eu d'autre choix pour tenter de sauver leur place en ligue et le reste de la saison.

Désormais, on s'attend à ce que les Mancuniens annoncent rapidement le nom d'un entraîneur intérimaire ou d'un nouveau titulaire. Sortir l'équipe de la crise psychologique avant les prochaines journées de Premier League sera un véritable test pour le nouveau staff technique.

Selon vous, Carrick est-il le seul responsable de la chute de MU dans la zone rouge, ou le problème vient-il aussi des joueurs et de la direction ? Quel entraîneur pourrait sauver l'équipe ? Laissez votre avis en commentaires !