Le combat pour la ceinture WBC à Istanbul se termine par une bagarre générale sur le ring (vidéo)

Au sein du spectaculaire Ülker Sports Arena à Istanbul, en Turquie, le combat pour la ceinture WBC Silver des poids lourds a pris fin de manière inattendue par des troubles et une bagarre générale. L'affrontement entre la star locale invaincue Umut Chamkiran et le représentant de la France d'origine azerbaïdjanaise, Murad Aliyev, a dégénéré après la décision des juges.

Un combat de 12 rounds et la première défaite de la star locale

Le combat a duré 12 rounds complets, les deux boxeurs se livrant une bataille acharnée. Finalement, les juges ont déclaré à l'unanimité la victoire de Murad Aliyev, qui défendait les couleurs de la France. Ce résultat marque la première défaite de la carrière d'Umut Chamkiran, qui était invaincu sur le ring professionnel.

Cependant, le conflit principal a éclaté après l'annonce de la décision. Savourant sa victoire, Murad Aliyev a adressé des gestes provocateurs et insultants aux milliers de fans turcs présents dans la salle. Ce comportement a suscité une vive colère parmi les spectateurs dans les tribunes.

Chronologie des événements Incident survenu Conséquences et indicateurs Statut du combat Combat pour la ceinture WBC Silver Affrontement de 12 rounds chez les poids lourds Décision des juges Murad Aliyev déclaré vainqueur à l'unanimité Umut Chamkiran subit sa première défaite de sa carrière Déclencheur de la bagarre Gestes provocateurs d'Aliyev envers les tribunes Les fans ont brisé les barrières et envahi le ring Situation sur le ring Bagarre, affrontement entre équipes et agents de sécurité De nombreuses chaises lancées, diffusion en direct interrompue Mesures de sécurité Intervention de la police et des services de sécurité spéciaux Murad Aliyev évacué vers un lieu sûr avec grande difficulté

« Le comportement inapproprié d'Aliyev a transformé en quelques secondes une grande arène sportive en un véritable champ de bataille ; il était presque impossible d'arrêter la foule qui a franchi les barrières. »

Chaises volantes et direct coupé

Des dizaines de fans en colère ont franchi les barrières de sécurité, envahi le ring et s'en sont pris à Aliyev. En un instant, une bagarre générale a éclaté entre les seconds des boxeurs, le staff technique, les agents de sécurité et les fans.

La situation est devenue si dangereuse que les spectateurs ont commencé à lancer des chaises en métal sur le ring et les uns sur les autres. En raison du chaos dans l'arène, la retransmission télévisée internationale a été immédiatement coupée. Les forces de sécurité ont réussi à se frayer un chemin à travers la foule pour évacuer le représentant français sous protection spéciale. Les organisations internationales de boxe (notamment la WBC) devraient ouvrir prochainement une enquête disciplinaire officielle sur cet incident et le comportement antisportif du boxeur.

Selon vous, l'invasion du ring par les spectateurs en réponse à la provocation du boxeur est-elle justifiée, ou les deux parties devraient-elles être sévèrement punies ? Donnez votre avis dans les commentaires.