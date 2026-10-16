Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés

Un entrepreneur libyen a reçu des téléphones Nokia qu'il avait commandés en 2010, après près de 16 ans d'attente. L'expédition de ces anciens modèles a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux.

Un vendeur de téléphones basé à Tripoli, la capitale du pays, avait commandé ces appareils avant le début de la guerre civile en Libye. Cependant, le conflit déclenché en 2011 a perturbé la logistique et les services douaniers, empêchant la livraison à temps du colis.

Dans une vidéo devenue virale, l'entrepreneur sort les vieux Nokia d'un sac en plastique rouge et demande, avec humour, s'il s'agit de téléphones ou d'objets historiques. Le colis contenait des modèles de type Communicator et des téléphones coulissants populaires à la fin des années 2000. Bien qu'obsolètes aujourd'hui, ces modèles étaient à la pointe de la technologie à leur époque.

Les téléphones sont restés bloqués dans un entrepôt pendant de longues années. Récemment retrouvés, ils ont été envoyés à leur propriétaire légitime. Le plus ironique est que, bien que l'expéditeur et le destinataire se trouvent tous deux à Tripoli, à seulement quelques kilomètres l'un de l'autre, il a fallu près de 16 ans pour acheminer la commande.

L'histoire s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant l'étonnement des utilisateurs. Beaucoup ont souligné à quel point la guerre et l'instabilité politique peuvent affecter négativement la vie quotidienne, le commerce et les services de base.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye reste politiquement divisée. À l'ouest, le gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli, reconnu par l'ONU et dirigé par le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah, est en place, tandis que dans les régions orientales, une administration soutenue par le général Khalifa Haftar exerce le pouvoir.

Cet incident impliquant des téléphones Nokia arrivés avec 16 ans de retard montre comment la guerre et l'instabilité peuvent entraver l'exécution d'une simple commande, même à quelques kilomètres de distance.