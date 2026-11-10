«Si vous ne vous mariez pas, vous êtes remboursé» : un service de rencontre par IA lancé en Chine

Une startup inhabituelle a été lancée sur le marché technologique chinois, bouleversant le modèle économique des applications de rencontre traditionnelles. Liangpei AI Ce projet d'intelligence artificielle, baptisé («Bon couple»), promeut un principe inédit dans le monde : si l'utilisateur ne parvient pas à fonder une famille via le service, tout l'argent versé est intégralement remboursé («marriage-or-refund»).

Une garantie de 3 ans et la philosophie de «ne pas faire d'argent sur le malheur»

L'abonnement annuel pour utiliser ce service est fixé à 2 000 yuans (environ 275–300 USD). Selon les conditions du système, si le client ne se marie pas dans les trois ans suivant son inscription, l'entreprise rembourse la totalité des frais payés, jusqu'au dernier centime.

Le fondateur de la startup, Zeng Xinxun, souligne que le business de la rencontre en ligne moderne ne devrait pas tirer profit de la solitude des utilisateurs et de leurs dépenses annuelles — l'entreprise n'a moralement le droit de facturer que lorsque le client fonde une véritable famille.

Critère de service Applications de rencontre traditionnelles (Tinder, etc.) Système innovant Liangpei AI Garantie financière Frais d'abonnement non remboursables Si pas de mariage en 3 ans — 100% remboursé Candidats simultanés Discuter avec des dizaines de profils illimités Un seul candidat à la fois Processus de sélection Photos superficielles et questionnaire court Entretien vocal de 20 minutes et 25 questions approfondies Objectif principal Maintenir l'utilisateur dans l'application le plus longtemps possible Fonder une famille solide rapidement et faire quitter l'application Vérification de sécurité Risque élevé de faux profils Vérification du nom réel, des documents et du statut de célibataire

«Notre objectif n'est pas de distraire l'attention des gens avec des swipes infinis. Un service de rencontre doit facturer non pas parce que les gens sont seuls, mais parce qu'ils ont trouvé le bonheur.» — Zeng Xinxun, fondateur de Liangpei AI.

Entretien IA de 20 minutes et ordre strict

L'inscription sur l'application ne se limite pas à remplir un simple questionnaire. L'utilisateur passe un entretien vocal approfondi de 20 minutes avec l'intelligence artificielle et répond à environ 25 questions cruciales. L'algorithme analyse psychologiquement l'environnement familial, la vision du monde, le mode de vie, le caractère et les attentes de l'utilisateur envers son futur conjoint pour créer un profil numérique parfait.

La règle d'or est — «un seul candidat à la fois». Il n'est pas permis à l'utilisateur de discuter avec plusieurs personnes en même temps. Tant que les deux parties n'ont pas conclu leur échange et pris une décision, le système ne propose pas de nouveau partenaire. Cela aide à concentrer l'attention sur une seule personne et à éliminer la superficialité.

Une technologie contre la crise démographique en Chine

L'émergence d'un tel projet n'est pas un hasard. Ces dernières années, les taux de mariage en Chine ont chuté brutalement, et la «fatigue virtuelle» causée par les applications classiques s'intensifie chez les jeunes. Liangpei AI tente de restaurer la confiance dans l'institution du mariage grâce à la sélection par IA et à la garantie financière.

L'efficacité du système et la viabilité du modèle économique seront pleinement connues d'ici 2029, lorsque la période initiale de 3 ans sera terminée et que les premières demandes de remboursement seront traitées.

Selon vous, le principe du «remboursement en cas de non-mariage» et l'intelligence artificielle peuvent-ils aider les gens à trouver le véritable amour et une famille solide ? Donnez votre avis dans les commentaires.