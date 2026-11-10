Le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan a confirmé que l'attaquant du club turc Istanbul Başakşehir a repris l'entraînement complet avec le groupe. Selon les experts, la présence de Shomurodov sur le terrain et au sein du groupe élargit non seulement les options tactiques de l'entraîneur Fabio Cannavaro, mais renforce également la confiance mentale et la cohésion de l'équipe avant ce match crucial.

Une excellente nouvelle a été annoncée aux supporters avant le match amical international entre l'Ouzbékistan et la Russie, prévu le 12 novembre à Tachkent. Le défenseur de Manchester City Abdukodir Khusanov n'avait pas été convoqué pour soigner une légère blessure, et l'absence initiale du capitaine Eldor Shomurodov pour des raisons familiales avait suscité des inquiétudes. Cependant, la situation a rapidement évolué positivement : le capitaine de l'équipe nationale est arrivé dans la capitale et a rejoint les entraînements sous la direction de Fabio Cannavaro.

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De plus, cette rencontre suscite un grand intérêt au sein de la communauté footballistique russe. Les supporters russes suivent avec une attention particulière Eldor Shomurodov, qui a brillé sous les couleurs de Rostov, et Abbosbek Fayzullayev, connu pour ses performances remarquables au CSKA.

Indicateur / Facteur Situation et chiffres de l'équipe nationale Attaquant vedette Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir, 31 ans) Statistiques en équipe nationale 47 buts en 97 matchs (record historique absolu) Entraîneur Fabio Cannavaro (Italie) Absence importante Abdukodir Khusanov (Manchester City, en phase de récupération) Tests à venir 12 novembre — Russie (Tachkent), 17 novembre — Arabie saoudite (Doha) Des stars familières pour la Russie Eldor Shomurodov (ex-Rostov) et Abbosbek Fayzullayev (ex-CSKA)

« Shomurodov n'est pas seulement une machine à marquer, c'est le cœur mental de l'équipe. Sa présence apporte une intensité et une confiance totalement différentes à l'attaque ouzbèke face à n'importe quel adversaire. »

L'heure de battre le record absolu

Eldor Shomurodov consolide son statut de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Il compte 47 buts en 97 sélections sous le maillot national.

Les matchs amicaux de novembre contre la Russie et l'Arabie saoudite à Doha offrent à l'attaquant expérimenté une excellente opportunité de battre son record personnel et de se rapprocher de la barre des 50 buts.

Selon vous, Eldor Shomurodov réussira-t-il à battre son record et à marquer son 50e but lors des matchs contre la Russie et l'Arabie saoudite ? Donnez votre avis dans les commentaires !