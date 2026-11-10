Duel Cannavaro vs Karpin : tous les détails avant le match Ouzbékistan-Russie

Le stade central Pakhtakor de Tachkent est le théâtre d'un choc entre deux sélections nationales ambitieuses d'Asie et d'Europe. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, accueille la Russie de Valery Karpin. Si le premier match disputé dans la capitale il y a quatre ans s'était soldé par un score nul et vierge (0-0), cette rencontre se déroule dans un contexte de renouvellement des effectifs, de changements tactiques majeurs et d'intrigues statistiques fortes.

Changements importants dans les effectifs : qui est présent et qui manque à l'appel ?

L'équipe nationale de Russie arrive à Tachkent avec plusieurs absences. Le milieu de terrain de Monaco, Aleksandr Golovin, a été écarté du rassemblement après s'être blessé au muscle de la jambe lors d'un match du championnat de France. De même, les meilleurs buteurs de la RPL, Maksim Glushenkov (différend relationnel) et Aleksandr Sobolev (pour raisons de santé) n'ont pas été inclus dans la liste élargie de Karpin. Malgré cela, le gardien du PSG Matvey Safonov, le joueur de Galatasaray Aleksey Batrakov et la star de la MLS Aleksey Miranchuk sont arrivés à Tachkent avec l'équipe.