Duel Cannavaro vs Karpin : tous les détails avant le match Ouzbékistan-Russie
Le stade central Pakhtakor de Tachkent est le théâtre d'un choc entre deux sélections nationales ambitieuses d'Asie et d'Europe. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, accueille la Russie de Valery Karpin. Si le premier match disputé dans la capitale il y a quatre ans s'était soldé par un score nul et vierge (0-0), cette rencontre se déroule dans un contexte de renouvellement des effectifs, de changements tactiques majeurs et d'intrigues statistiques fortes.
Changements importants dans les effectifs : qui est présent et qui manque à l'appel ?
L'équipe nationale de Russie arrive à Tachkent avec plusieurs absences. Le milieu de terrain de Monaco, Aleksandr Golovin, a été écarté du rassemblement après s'être blessé au muscle de la jambe lors d'un match du championnat de France. De même, les meilleurs buteurs de la RPL, Maksim Glushenkov (différend relationnel) et Aleksandr Sobolev (pour raisons de santé) n'ont pas été inclus dans la liste élargie de Karpin. Malgré cela, le gardien du PSG Matvey Safonov, le joueur de Galatasaray Aleksey Batrakov et la star de la MLS Aleksey Miranchuk sont arrivés à Tachkent avec l'équipe.
Côté ouzbek, un pilier de la défense, membre de Manchester City, Abdukodir Khusanov, manquera la rencontre en raison d'une blessure. Cependant, il y a une bonne nouvelle pour les supporters : le capitaine Eldor Shomurodov, dont l'arrivée était retardée pour des raisons familiales, a rejoint le groupe à temps. Abbosbek Fayzullayev, joueur de l'Istanbul Basaksehir, devrait jouer un rôle clé en attaque face à des joueurs russes qu'il connaît très bien.
État des équipes et statistiques
Équipe nationale d'Ouzbékistan
Équipe nationale de Russie
Entraîneur
Fabio Cannavaro (Italie)
Valery Karpin (Russie)
Absences majeures
Abdukodir Khusanov (Manchester City, blessure)
Aleksandr Golovin (Monaco), Sobolev, Glushenkov
Stars principales
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev
Matvey Safonov (PSG), Aleksey Miranchuk, Batrakov
Série domicile/extérieur
Invaincu à domicile depuis 17 matchs consécutifs
Une seule défaite à l'extérieur en 2026 (0-1 contre l'Égypte)
Contre des équipes asiatiques
Victoires à domicile contre l'Iran (3-1) et la Syrie (4-1)
Invaincu face à l'Asie depuis son exclusion (8 victoires, 5 nuls)
Bilan 2026
Débutant en phase finale de Coupe du Monde
8 matchs : 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite
« L'équipe nationale de Russie est invaincue face aux représentants asiatiques depuis exactement 10 ans (depuis le match contre le Qatar en novembre 2016). À Tachkent, l'équipe de Cannavaro reste sur une série de 17 matchs sans défaite à domicile. »
Chiffres clés et un « spectacle riche en buts » peu probable selon les experts
Plusieurs faits statistiques décisifs avant le match :
L'Ouzbékistan a concédé sa dernière défaite à domicile le 20 juin 2023 contre l'Iran (0-1) ; depuis, aucun point n'a été laissé aux adversaires au Pakhtakor.
Le meilleur buteur de la Russie en 2026 est Lechi Sadulaev (4 buts). Lors de son dernier match à Kazan, l'équipe de Karpin a fait match nul 3-3 contre une équipe inexpérimentée du Nigeria.
L'équipe nationale d'Ouzbékistan a battu un représentant européen pour la dernière fois le 16 novembre 2022 (2-0 contre le Kazakhstan).
Selon les spécialistes, bien que le report de la Coupe d'Asie à décembre 2027 ait modifié les plans stratégiques, ce match reste une question de principe pour les deux camps. Les experts prévoient un match prudent à Tachkent en raison des absences, sans pour autant s'attendre à un ennuyeux 0-0 comme en 2022.
Selon vous, les « Loups Blancs » pourront-ils prolonger leur série de 17 matchs sans défaite à domicile et mettre fin à la tradition de 10 ans de la Russie ? Laissez votre pronostic dans les commentaires !
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