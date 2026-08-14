Une Italienne a jeté à la poubelle un billet d’un million d’euros

·5·Monde
Une Italienne a jeté à la poubelle un billet d’un million d’euros

En Italie, une femme a failli être privée d’un gain de 1 million d’euros et a presque perdu ce gain. Pensant que son billet n’était pas gagnant, elle l’a accidentellement jeté à la poubelle. Cependant, après plusieurs heures de recherches menées par les agents de la propreté, le précieux billet a été retrouvé et rendu à sa propriétaire.

L’incident s’est produit à Bitonto. Lorsque la femme a fait vérifier son billet de loterie dans un magasin, on lui a annoncé qu’il était « non payable ». Elle a mal interprété ce message, pensant qu’elle n’avait gagné aucun lot.

En réalité, ce message apparaît lorsque les gains sont trop importants pour être versés directement dans un simple magasin.

De retour chez elle, la femme a annoncé à sa famille que les numéros qu’elle choisissait régulièrement, 2, 4, 8, 10 et 51 , lui avaient rapporté un gain d’un million d’euros. Après s’être renseignée sur la procédure de paiement de la loterie, elle est immédiatement retournée au magasin.

Mais entre-temps, le billet avait déjà été jeté à la poubelle et emporté par un camion de ramassage des ordures.

Un billet d’un million d’euros recherché dans les déchets

La femme a contacté le service de propreté pour demander de l’aide. Les agents ont identifié le véhicule qui avait emporté les déchets et l’ont arrêté. Les ordures ont ensuite été transportées vers une zone spécialement désignée, où les recherches du billet ont commencé.

Selon les informations disponibles, la femme a dû signer un accord écrit l’engageant à couvrir les frais supplémentaires liés aux recherches.

Les agents de la propreté pendant plus d’une journée ont recherché le billet dans les déchets. Finalement, le billet de loterie gagnant a été retrouvé intact.

Lorsqu’elle a appris que le précieux document lui avait été rendu, la femme n’a pu retenir ses larmes de joie. Ainsi, après avoir été jeté à la poubelle à la suite d’un simple malentendu, le billet a été retrouvé et le gain d’un million d’euros a été sauvé.

ItalieBitonto
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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