Un Russe rentre chez lui après trois ans et découvre une surprise

Un homme vivant à Vorkouta, en Russie, a oublié de fermer l'une des fenêtres de son appartement avant de partir travailler dans une autre région. À son retour trois ans plus tard, il a fait face à une scène inattendue : son logement était devenu un refuge pour pigeons, le sol et les meubles étant recouverts d'excréments et de plumes d'oiseaux.

L'homme d'âge mûr a publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant l'état déplorable de son appartement. On peut y voir des dizaines de pigeons perchés tranquillement sur les meubles, tandis qu'une épaisse couche d'excréments et de plumes s'est accumulée sur le sol.

Selon le journal « Komsomolskaïa Pravda », l'homme était parti travailler en Sibérie il y a trois ans, mais avait oublié de fermer l'une des fenêtres. Cela a permis aux pigeons locaux de s'installer confortablement dans le logement. Résultat : l'appartement est devenu un véritable paradis pour pigeons.

Dans la vidéo, on peut entendre le propriétaire exprimer sa surprise et son mécontentement :

« Je suis parti de Vorkouta il y a trois ans. À mon retour, cet endroit est devenu le Dubaï des pigeons ! Il y a des nids, des plumes, et tellement de fientes qu'on pourrait en faire un nouveau sol. Ils me regardent comme si j'étais un locataire qui n'a pas payé son loyer. Je ne suis plus le propriétaire de cette maison, je suis l'intrus dans le royaume des pigeons », dit-il.

La vidéo montrant l'état désastreux de l'appartement est devenue virale sur les réseaux sociaux russes, suscitant de nombreux commentaires humoristiques. Cependant, pour le propriétaire, la situation est loin d'être amusante. Les experts estiment qu'il faudra entre 1,5 et 2 millions de roubles pour rénover entièrement la pièce et remplacer tous les meubles. Cette somme équivaut presque à la valeur marchande actuelle de l'appartement.

De plus, il est nécessaire d'effectuer des travaux sanitaires pour rendre le logement à nouveau habitable. Les pigeons peuvent transmettre diverses maladies telles que la grippe aviaire et l'ornithose. Par conséquent, les sols et les murs doivent être traités avec des produits chimiques spéciaux pour éliminer complètement les micro-organismes nuisibles.

Un utilisateur des réseaux sociaux a écrit : « Il serait moins cher d'en acheter un nouveau ». Une autre personne a plaisanté en soulignant que les pigeons avaient au moins laissé le petit-déjeuner au propriétaire, puisqu'ils avaient pondu des œufs dans l'appartement.

Ainsi, l'homme de retour de son voyage de trois ans a retrouvé sa maison méconnaissable. Il fait désormais face à d'importants frais de rénovation et à la tâche de transformer à nouveau son appartement en un lieu de vie sûr.