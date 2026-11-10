La ressemblance frappante d'un couple chinois les fait passer pour des jumeaux

Un jeune couple vivant dans la province chinoise du Guangdong est devenu célèbre sur les réseaux sociaux en raison de leur ressemblance physique frappante. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas mari et femme, mais des jumeaux séparés depuis longtemps.

Liang Sayyu et He Xiansheng, âgés d'une vingtaine d'années, tiennent une boutique de plantes médicinales à Dongguan, dans la province du Guangdong. Bien qu'ils soient tous deux issus de familles pratiquant la médecine traditionnelle, ils ont initialement rencontré des difficultés à développer leur entreprise.

La situation a changé lorsqu'ils ont commencé à réaliser des vidéos promotionnelles sur Douyin, l'équivalent chinois de TikTok. Remarquant leur ressemblance frappante, Liang a décidé de l'utiliser à des fins publicitaires. Elle a convaincu son mari de tourner des vidéos humoristiques en portant les mêmes vêtements. Aujourd'hui, ces vidéos sont devenues le principal outil marketing de la boutique.

« Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je n'ai pas pensé que nous nous ressemblions. Ce n'est qu'après avoir vécu ensemble pendant quelques années que j'ai commencé à remarquer cette ressemblance. Ces deux dernières années, nous sommes presque toujours ensemble : nous travaillons, mangeons et nous reposons ensemble. C'est peut-être pour cela que nous nous ressemblons de plus en plus », explique Liang.

He, de nature réservée, n'était pas très enthousiaste à l'idée de participer aux vidéos de sa femme au début. Cependant, il a fini par accepter l'idée. Il a même participé à des vidéos en portant des vêtements féminins pour rendre leur ressemblance encore plus amusante.

Peu de temps après, les vidéos du couple sont devenues virales et le nombre d'abonnés sur leur page a commencé à augmenter. Certains utilisateurs s'intéressent davantage aux nouvelles vidéos du couple identique qu'à la boutique elle-même.

Récemment, l'étonnante ressemblance du couple a fait l'objet de discussions encore plus larges sur les réseaux sociaux chinois. Beaucoup ont supposé qu'ils ne sont pas un couple marié, mais peut-être des jumeaux identiques.

« Faites un test ADN, peut-être êtes-vous vraiment des frères et sœurs séparés depuis longtemps ? », a écrit l'un des utilisateurs.

Une autre personne a commenté : « Ils ne se ressemblent pas seulement, ils sont comme deux copies de la même personne. Même les plis sous le menton sont identiques. »

Ainsi, le couple chinois qui a commencé à faire des vidéos pour promouvoir son entreprise reste aujourd'hui sous les projecteurs des internautes, non seulement pour sa boutique, mais aussi pour sa ressemblance étonnante.