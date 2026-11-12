Un homme qui avait volé une montre de 290 000 dollars au Japon la restitue avec une lettre d'excuses

Un vol inhabituel s'est produit à Tokyo, au Japon. Un homme qui avait emporté une montre de valeur d'un magasin l'a renvoyée par la poste trois jours plus tard, accompagnée d'une lettre d'excuses. Cependant, cela ne l'a pas exempté de poursuites judiciaires.

Il a été rapporté que le 29 octobre, un homme est entré dans une horlogerie du complexe commercial Nakano Broadway à Tokyo et a demandé à essayer une montre Audemars Piguet d'une valeur de 46 millions de yens (environ 290 000 dollars). Une fois la montre à son poignet, il a pris la fuite.

Trois jours plus tard, le 1er novembre, un colis est arrivé au magasin par service de messagerie. À l'intérieur se trouvaient la montre volée et une lettre d'excuses écrite à la main. Les employés du magasin ont vérifié le numéro de série et ont confirmé qu'il s'agissait bien de la même montre.

Le 11 novembre, la police a arrêté un homme de 30 ans soupçonné d'être impliqué dans l'incident dans la ville de Nagoya. Il a avoué avoir volé la montre.

Le suspect a déclaré qu'en essayant la montre et en voyant son reflet dans la miroir, il l'avait beaucoup aimée et n'avait même pas réalisé comment il était sorti du magasin avec. Il a ensuite ajouté qu'ayant réalisé que la montre ne lui appartenait pas, il avait décidé de la restituer à son propriétaire.