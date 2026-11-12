En Russie, des représentants de la société civile ont proposé de modifier la composition des cadeaux de Noël destinés aux enfants. Ils suggèrent de retirer les chocolats populaires tels que Snickers, Mars, Twix et Bounty des coffrets cadeaux pour les remplacer par des confiseries produites dans le pays.

Selon les auteurs de l'initiative, cela permettrait d'éveiller l'intérêt et l'affection des enfants pour les produits locaux. Ils souhaitent habituer la jeune génération à choisir des friandises fabriquées en Russie.

Il convient de noter que les auteurs de cette initiative s'étaient déjà opposés à la vente de pizzas dans les écoles russes.