Un bébé rare né sans nez en Alabama, aux États-Unis, attire l'attention de nombreuses personnes

Né en 2015 en Alabama, aux États-Unis, Eli Thompson est venu au monde avec une malformation congénitale extrêmement rare appelée arhinie. Dans ce cas, l'enfant ne développe ni nez externe, ni cavité nasale, ni système olfactif.

La nouvelle et les photos de l'état inhabituel du bébé se sont largement répandues sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de nombreuses personnes. Sa famille a également ému beaucoup de gens par son attitude envers l'enfant. Ses parents ont refusé toute intervention chirurgicale, affirmant qu'ils considèrent leur enfant comme parfait tel qu'il est.

Pour soutenir la santé d'Eli, une trachéotomie a été pratiquée afin de faciliter sa respiration. Au cours de cette procédure, une ouverture est pratiquée dans la trachée pour créer une voie respiratoire alternative.

En partageant la vie de leur enfant avec le public, la famille a cherché à sensibiliser à cette pathologie congénitale rare, tout en montrant l'importance d'aimer et d'accepter chaque enfant tel qu'il est.