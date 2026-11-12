Kazakhstan : un homme à moitié nu brise une fenêtre d'école et fait irruption dans une salle de classe (vidéo)

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Kazakhstan : un homme à moitié nu brise une fenêtre d'école et fait irruption dans une salle de classe (vidéo)

Un incident inhabituel s'est produit à Kaskelen, au Kazakhstan : un homme à moitié nu a fait irruption dans une école. L'événement a eu lieu le 11 novembre, pendant la récréation.

Il a été rapporté que l'homme courait d'abord dans la cour de l'école. Ensuite, il a brisé la fenêtre d'une salle de classe et a sauté dans la pièce où se trouvaient des élèves.

Le personnel de l'école a agi rapidement pour maîtriser l'homme et a alerté la police ainsi que les services d'urgence. Les forces de l'ordre l'ont arrêté et placé en garde à vue.

Une enquête pénale a été ouverte. L'état mental du suspect sera également évalué au cours de l'enquête.

Aucun élève ni membre du personnel n'a été blessé lors de l'incident. Néanmoins, un soutien psychologique est apporté aux enfants traumatisés par l'événement.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
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