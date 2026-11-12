La vérité sur la bagarre à Abou Dabi : Islam Makhachev condamne les actions de Merab

Selon Islam Makhachev, beaucoup ne voient qu'un seul côté de la situation et portent des accusations injustes. Il a cité l'incident survenu précédemment en Géorgie.

La star renommée de l'UFC, le champion des poids légers Islam Makhachev, à Abou Dabi Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili a exprimé son point de vue sur le conflit retentissant qui a eu lieu entre eux. Il s'est opposé à ceux qui critiquent Usman et son équipe sur Internet, rappelant les causes de l'incident.

À lire aussi · 12 novembre Bagarre à Abu Dhabi : Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov en viennent aux mains (vidéo)

« Je demande à ceux qui condamnent et insultent Usman et ses amis en ce moment : pourquoi êtes-vous restés silencieux quand Merab a frappé un lutteur du Daghestan sans aucune raison et a porté atteinte à son honneur ? Ce jeune homme n'est pas allé voir Merab avec de mauvaises intentions, mais juste pour discuter. L'incident d'aujourd'hui a été initié par Merab dans son propre pays. Il a osé frapper un invité et a également insulté sa mère », a écrit Islam Makhachev.

Paramètres du conflit et réactions Détails et informations Personne ayant exprimé son opinion Islam Makhachev (Champion de l'UFC) Conflit au centre du débat L'affrontement à Abou Dabi entre Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili Incident précédent (Géorgie) La bagarre entre Dvalishvili et Ahmad Khodzhimagomedov avant le tournoi RAF le 10 juin Accusation principale Cas de coups portés à un invité et insultes envers sa mère

La suite des conflits précédents

Rappelons que le 10 juin de cette année, avant le tournoi RAF organisé en Géorgie, un désaccord avait également éclaté entre Merab Dvalishvili et Ahmad Khodzhimagomedov. À l'époque, il a été rapporté que Khodzhimagomedov voulait demander à Merab la raison de ses propos négatifs sur Umar Nurmagomedov, mais que Dvalishvili l'avait frappé de manière inattendue. Les récents événements à Abou Dabi sont discutés avec passion par la communauté sportive comme la suite de ces anciennes tensions.

Selon vous, quelles mesures la direction de la ligue devrait-elle prendre pour éviter de tels conflits personnels et collectifs dans le monde du MMA ? Laissez votre avis dans les commentaires !