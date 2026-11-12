Le petit geste de bonté d'un imam envers un chaton émeut les réseaux sociaux

1 min de lecture2
Le petit geste de bonté d'un imam envers un chaton émeut les réseaux sociaux

Une scène pleine de tendresse survenue dans une mosquée en Turquie a attiré l'attention de beaucoup sur les réseaux sociaux. Un chaton, cherchant refuge contre le froid, est entré dans la mosquée et s'est endormi sur place.

En voyant cela, l'imam a voulu éviter que l'animal n'ait froid. Sans le déranger, il l'a doucement recouvert avec un tapis de prière. Ainsi, ce petit geste de bienveillance a réchauffé le cœur de nombreuses personnes.

La photo illustrant cette scène est devenue virale sur Internet et a été chaleureusement accueillie par les utilisateurs. Dans les commentaires, beaucoup saluent l'attention portée par l'imam à l'animal et reconnaissent sa grande bonté.

Cet événement simple nous rappelle une vérité : parfois, un seul petit acte de bonté peut apporter une grande joie et éveiller la compassion dans le cœur des gens.

Cet article vous a plu ?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Monde