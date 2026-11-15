Comment Marco Rubio a fait tomber le plus proche allié de Trump : détails explosifs

Selon les sources du journal, l'influence excessive de Jensen Huang sur Trump et ses tentatives d'obtenir l'autorisation de vendre des puces puissantes destinées à l'intelligence artificielle à la Chine ont suscité une vive opposition des partisans de la sécurité nationale à Washington.

Un événement a provoqué une onde de choc au sein de l'administration américaine et sur le marché technologique mondial. The Washington Post selon le journal, la démission du PDG de Nvidia et membre du cercle restreint du président Donald Trump, la démission de Jensen Huang était en réalité le résultat d'une lutte politique majeure. Il est rapporté que derrière ce conflit se trouvent des responsables américains de haut rang, notamment le secrétaire d'État Marco Rubio.

Affaire de cœur et soupçons d'espionnage : le patron de Nvidia visé par une plainte

À lire aussi · 11 novembre Affaire de cœur et soupçons d'espionnage : le patron de Nvidia visé par une plainte

Le coup fatal ayant conduit à la démission a été porté par l'un des politiciens les plus influents du pays, le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio selon les informations, Rubio a présenté une lettre spéciale à Trump. Dans celle-ci, il a retravaillé un rapport de la CIA de manière très sévère et sombre, avertissant fermement des liens présumés de Huang avec un espion chinois.

Principaux acteurs du conflit Actions et détails Jensen Huang Patron de Nvidia, sous pression en raison de sa proximité avec Trump et de sa politique d'exportation de puces Marco Rubio Secrétaire d'État américain, auteur de la lettre spéciale à Trump après avoir modifié un rapport de renseignement Cause principale Vente de puces d'IA à la Chine et lutte pour l'influence à Washington Réaction de Pékin Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé Washington d'inventer des histoires d'espionnage

Conflits personnels et démission

La fuite de ces informations confidentielles a déclenché une réaction en chaîne inattendue. En conséquence, Jensen Huang a d'abord admis avoir eu une relation avec la dirigeante d'une entreprise cliente et s'en est excusé. Cependant, après la diffusion d'informations selon lesquelles il aurait eu une relation similaire avec une employée sous ses ordres, il a été contraint de démissionner sous une forte pression.

Selon les experts, cette démission constitue une victoire majeure dans la lutte secrète qui dure depuis des années entre Nvidia et les partisans d'une politique américaine stricte contre la Chine. Les cercles politiques de Washington considèrent les puces comme une ressource cruciale pour la sécurité nationale et prônent un contrôle strict.

Réaction officielle de Pékin

Dans ce contexte, la partie chinoise a également réagi fermement. Pékin a vivement critiqué ces actions de Washington. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lors d'un point presse : exigeant fermement que les États-Unis cessent d'inventer des histoires d'espionnage sur la Chine et qu'ils ne les utilisent pas comme prétexte pour un blocus technologique.

Selon vous, quel impact l'ingérence des dirigeants d'entreprises technologiques dans les processus politiques et les scandales d'espionnage de ce type ont-ils sur le marché mondial ? Laissez votre avis dans les commentaires !