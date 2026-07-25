Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, appelle à ne pas étouffer l'IA dans son tout premier post sur X

Le fondateur et PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a fait sensation dans le monde de la tech avec sa toute première apparition sur les réseaux sociaux. Dans son post de début sur la plateforme X (anciennement Twitter), il a publié une lettre ouverte mettant en garde l'administration de Washington contre l'imposition de restrictions excessives dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI). Cette initiative vise à protéger les modèles open source afin de maintenir le leadership technologique des États-Unis. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Huang souligne que les modèles ouverts renforcent la cybersécurité, accélèrent l'innovation et la diffusion des connaissances, et garantissent la souveraineté technologique des États. « Le monde a également besoin à la fois de modèles fermés avancés et de modèles ouverts prometteurs », écrit le patron de NVIDIA. Cette opinion a été chaleureusement soutenue par d'autres géants de l'industrie.

Elon Musk et l'erreur des années 80

Le patron de Tesla et de X, Elon Musk, a exprimé son plein accord avec cette déclaration de Jensen Huang. Il a comparé la situation actuelle à la lutte sur le marché des logiciels dans les années 1980. À l'époque, les systèmes open source étaient également accueillis avec scepticisme, mais ce sont eux qui sont devenus le fondement de l'Internet moderne. Selon Musk, une restriction prématurée de l'intelligence artificielle pourrait bloquer le progrès.

Selon les informations d'Ixbt.com, cette lettre ouverte a été signée par près de 25 grandes organisations mondiales, notamment des entreprises telles que Microsoft, Meta, Hugging Face, Andreessen Horowitz, Perplexity et IBM. Le document énumère trois piliers fondamentaux du développement de l'intelligence artificielle :

Les modèles ouverts élargissent les opportunités économiques pour les startups et les universités ;

Ils renforcent une concurrence saine en empêchant le contrôle de la technologie par un petit nombre d'entreprises ;

Ils améliorent la sécurité en permettant à un grand nombre de chercheurs de vérifier le code et d'éliminer les vulnérabilités.

Le socle de la souveraineté et de l'innovation

Les auteurs de la lettre ont également défendu la pratique de la « distillation », c'est-à-dire la méthode d'entraînement d'un modèle basée sur les résultats d'un autre. Bien que les débats se poursuivent à ce sujet, les experts considèrent qu'il ne s'agit pas de vol, mais d'une méthode de recherche légitime. Cette approche joue un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité des nouveaux modèles.

Les systèmes open source réduisent non seulement le coût des logiciels, mais créent également une base de connaissances commune pour une génération d'ingénieurs et d'entrepreneurs. Pour les marchés émergents comme l'Ouzbékistan, l'ouverture des modèles d'AI revêt également une importance capitale, car elle permet aux développeurs locaux de créer leurs propres produits en utilisant des technologies de niveau mondial.

En conclusion, il convient de noter que cette prise de position de NVIDIA et d'autres leaders technologiques est d'une importance cruciale pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Si les gouvernements imposent des restrictions strictes, cela pourrait ralentir le processus de transformation numérique non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.