Merab Dvalishvili demande au gouvernement d'Abou Dabi la libération des détenus

Un jour après sa sortie de prison, l'ancien champion de l'UFC, l'athlète géorgien Merab Dvalishvili n'a eu besoin que d'une minute et demie pour vaincre le Brésilien Marlon Moraes lors du tournoi Real American Freestyle (RAF) à Abou Dabi. Après ce retour réussi sur le ring, le combattant a une fois de plus attiré l'attention du public sur le conflit tendu et les sportifs arrêtés. Appel à la libération des rivaux détenus Après le combat, lors d'une discussion avec le célèbre commentateur sportif Chael Sonnen, Dvalishvili a interpellé les autorités d'Abou Dabi pour demander la libération de tous les sportifs arrêtés suite au conflit, y compris Usman Nurmagomedovégalement.

« Merci à tous, je vous aime tous ! Écoutez, si c'est possible, je veux m'adresser au gouvernement d'Abou Dabi ou à quiconque peut influencer cela. S'il vous plaît, libérez ces gars, s'il vous plaît, laissez-les partir. Je vous en supplie ! Nous sommes juste des combattants et tout peut arriver, mais je veux vraiment qu'ils soient libérés. S'il vous plaît. », a déclaré Dvalishvili. Par ailleurs, dans une interview accordée avant le combat, l'ancien champion avait souligné qu'Umar Nurmagomedov figurait également parmi les personnes arrêtées, bien qu'il soit arrivé sur les lieux après l'incident. Détails du conflit et de la décision judiciaire Statistiques et informations La victoire de Merab Triomphe sur Marlon Moraes en 1,5 minute au tournoi RAF Situation de Merab et Saba Libérés contre paiement d'amendes Sanction selon le verdict du tribunal 6 membres de l'équipe russe et 2 personnes ayant filmé l'incident condamnés à 6 mois de prison Destinataire de l'appel Gouvernement d'Abou Dabi et autorités responsables Décision de justice : Prison et amendes Rappelons qu'hier, il a été révélé que les forces de l'ordre avaient pris des mesures strictes suite à l'incident retentissant. Six membres de l'équipe russe ainsi que deux personnes ayant filmé et diffusé l'événement ont été condamnés à six mois de prison . Merab Dvalishvili et son ami Saba Lazishvili, quant à eux, ont été libérés contre paiement d'amendes .