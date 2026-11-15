Merab Dvalishvili demande au gouvernement d'Abou Dabi la libération des détenus

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Merab Dvalishvili demande au gouvernement d'Abou Dabi la libération des détenus

Un jour après sa sortie de prison, l'ancien champion de l'UFC, l'athlète géorgien Merab Dvalishvili n'a eu besoin que d'une minute et demie pour vaincre le Brésilien Marlon Moraes lors du tournoi Real American Freestyle (RAF) à Abou Dabi. Après ce retour réussi sur le ring, le combattant a une fois de plus attiré l'attention du public sur le conflit tendu et les sportifs arrêtés.

Appel à la libération des rivaux détenus

Après le combat, lors d'une discussion avec le célèbre commentateur sportif Chael Sonnen, Dvalishvili a interpellé les autorités d'Abou Dabi pour demander la libération de tous les sportifs arrêtés suite au conflit, y compris Usman Nurmagomedovégalement.

« Merci à tous, je vous aime tous ! Écoutez, si c'est possible, je veux m'adresser au gouvernement d'Abou Dabi ou à quiconque peut influencer cela. S'il vous plaît, libérez ces gars, s'il vous plaît, laissez-les partir. Je vous en supplie ! Nous sommes juste des combattants et tout peut arriver, mais je veux vraiment qu'ils soient libérés. S'il vous plaît. », a déclaré Dvalishvili.

Par ailleurs, dans une interview accordée avant le combat, l'ancien champion avait souligné qu'Umar Nurmagomedov figurait également parmi les personnes arrêtées, bien qu'il soit arrivé sur les lieux après l'incident.

Détails du conflit et de la décision judiciaire

Statistiques et informations

La victoire de Merab

Triomphe sur Marlon Moraes en 1,5 minute au tournoi RAF

Situation de Merab et Saba

Libérés contre paiement d'amendes

Sanction selon le verdict du tribunal

6 membres de l'équipe russe et 2 personnes ayant filmé l'incident condamnés à 6 mois de prison

Destinataire de l'appel

Gouvernement d'Abou Dabi et autorités responsables

Décision de justice : Prison et amendes

Rappelons qu'hier, il a été révélé que les forces de l'ordre avaient pris des mesures strictes suite à l'incident retentissant. Six membres de l'équipe russe ainsi que deux personnes ayant filmé et diffusé l'événement ont été condamnés à six mois de prison . Merab Dvalishvili et son ami Saba Lazishvili, quant à eux, ont été libérés contre paiement d'amendes .

L'ambiance sportive dans la région et ces événements tendus autour des combattants restent au centre de l'attention des fans et des autorités locales.

Selon vous, quel impact ces désaccords impliquant des athlètes célèbres et leurs conséquences juridiques ont-ils sur le monde du MMA ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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