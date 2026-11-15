UFC 334 : Ciryl Gane et Kayla Harrison conservent leurs titres

2 min de lecture2
UFC 334 : Ciryl Gane et Kayla Harrison conservent leurs titres

Aujourd'hui, le 15 novembre, à New York, aux États-Unis, les fans de MMA ont assisté à l'événement tant attendu UFC 334 La soirée a été marquée par une série de combats intenses et acharnés, où des athlètes de classe mondiale ont démontré tout leur talent.

Combats principaux et défenses de titre

Lors du combat principal de la soirée, le champion des poids lourds Ciryl Gane a affronté le prétendant Josh Hokit dans l'octogone. Après cinq rounds d'un duel disputé, Ciryl Gane a été déclaré vainqueur par décision unanime des juges (48-47), conservant ainsi sa ceinture de champion.

De plus, le co-main event du tournoi mettait en jeu la ceinture des poids coqs féminins. Dans ce combat, Kayla Harrison a battu la célèbre combattante Amanda Nunes au 4e round par soumission, conservant ainsi son statut de championne.

Résultats principaux de l'UFC 334

Détails et méthodes de combat

Ciryl Gane — Josh Hokit

Victoire de Gane par décision unanime (48-47)

Kayla Harrison — Amanda Nunes

Victoire de Harrison par soumission au 4e round

Stephen Thompson — Charles Radtke

Victoire de Thompson par TKO au 3e round

Uros Medic — Kevin Holland

Le combat s'est soldé par un match nul

Autres résultats du tournoi

D'autres affrontements passionnants ont eu lieu lors de la compétition. Caio Borralho a battu Yousri Belgaroui et Luis Gurule a vaincu Bilal Hassan par décision des juges. Le combat entre Uros Medic et Kevin Holland a été très disputé et s'est terminé par un match nul .

Par ailleurs, le vétéran Stephen Thompson a battu Charles Radtke par TKO au 3e round, tandis que Chris Duncan a dominé Drew Dober sur décision. Terrence McKinney a signé l'une des victoires les plus rapides de la soirée en battant Jim Miller par TKO dès le 1er round.

Selon vous, quel combat de l'UFC 334 a le plus impressionné les fans ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Sport