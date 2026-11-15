UFC 334 : Ciryl Gane et Kayla Harrison conservent leurs titres
Aujourd'hui, le 15 novembre, à New York, aux États-Unis, les fans de MMA ont assisté à l'événement tant attendu UFC 334 La soirée a été marquée par une série de combats intenses et acharnés, où des athlètes de classe mondiale ont démontré tout leur talent.
Combats principaux et défenses de titre
Lors du combat principal de la soirée, le champion des poids lourds Ciryl Gane a affronté le prétendant Josh Hokit dans l'octogone. Après cinq rounds d'un duel disputé, Ciryl Gane a été déclaré vainqueur par décision unanime des juges (48-47), conservant ainsi sa ceinture de champion.
De plus, le co-main event du tournoi mettait en jeu la ceinture des poids coqs féminins. Dans ce combat, Kayla Harrison a battu la célèbre combattante Amanda Nunes au 4e round par soumission, conservant ainsi son statut de championne.
Résultats principaux de l'UFC 334
Détails et méthodes de combat
Ciryl Gane — Josh Hokit
Victoire de Gane par décision unanime (48-47)
Kayla Harrison — Amanda Nunes
Victoire de Harrison par soumission au 4e round
Stephen Thompson — Charles Radtke
Victoire de Thompson par TKO au 3e round
Uros Medic — Kevin Holland
Le combat s'est soldé par un match nul
Autres résultats du tournoi
D'autres affrontements passionnants ont eu lieu lors de la compétition. Caio Borralho a battu Yousri Belgaroui et Luis Gurule a vaincu Bilal Hassan par décision des juges. Le combat entre Uros Medic et Kevin Holland a été très disputé et s'est terminé par un match nul .
Par ailleurs, le vétéran Stephen Thompson a battu Charles Radtke par TKO au 3e round, tandis que Chris Duncan a dominé Drew Dober sur décision. Terrence McKinney a signé l'une des victoires les plus rapides de la soirée en battant Jim Miller par TKO dès le 1er round.
Selon vous, quel combat de l'UFC 334 a le plus impressionné les fans ? Partagez votre avis dans les commentaires !
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