UFC 334 : Ciryl Gane et Kayla Harrison conservent leurs titres

Aujourd'hui, le 15 novembre, à New York, aux États-Unis, les fans de MMA ont assisté à l'événement tant attendu UFC 334 La soirée a été marquée par une série de combats intenses et acharnés, où des athlètes de classe mondiale ont démontré tout leur talent.

Combats principaux et défenses de titre

Lors du combat principal de la soirée, le champion des poids lourds Ciryl Gane a affronté le prétendant Josh Hokit dans l'octogone. Après cinq rounds d'un duel disputé, Ciryl Gane a été déclaré vainqueur par décision unanime des juges (48-47), conservant ainsi sa ceinture de champion.

De plus, le co-main event du tournoi mettait en jeu la ceinture des poids coqs féminins. Dans ce combat, Kayla Harrison a battu la célèbre combattante Amanda Nunes au 4e round par soumission, conservant ainsi son statut de championne.