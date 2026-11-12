Démission fracassante : Le fondateur de Nvidia, Jensen Huang, quitte ses fonctions

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Démission fracassante : Le fondateur de Nvidia, Jensen Huang, quitte ses fonctions

L'un des plus grands géants mondiaux de la technologie et de l'intelligence artificielle, Nvidia , est au cœur d'une nouvelle qui a secoué le marché financier mondial. Le patron de l'entreprise, Jensen Huang, a démissionné de manière inattendue.

Déclaration du conseil d'administration et direction par intérim

Selon le communiqué officiel de l'entreprise, le conseil d'administration a annoncé que Jensen Huang a quitté ses fonctions de président, directeur général (CEO) et membre du conseil d'administration avec effet immédiat.

En attendant la nomination d'un dirigeant permanent, cette responsabilité a été confiée à la directrice financière et vice-présidente exécutive Colette Kress . Le conseil d'administration a déjà entamé la recherche d'un nouveau PDG permanent, en examinant des candidats internes et externes.

Changements à la direction de Nvidia

Détails

Personne ayant quitté son poste

Jensen Huang (à la tête de l'entreprise depuis 1993)

Dirigeante nommée par intérim

Colette Kress (Directrice financière et vice-présidente exécutive)

Raison de la démission

Soupçons d'espionnage et relations avec un ressortissant chinois

Impact sur le marché

Les actions ont chuté de 13 %, perte de 600 milliards de dollars

Raisons de la démission et chute brutale des actions

Il a été rapporté que le départ de Jensen Huang fait suite à la révélation de relations cachées ou suspectes avec un ressortissant chinois soupçonné d'espionnage.

Ce changement de personnel inattendu et grave a eu un impact immédiat sur le marché boursier. Suite à cette annonce, Nvidia a vu ses actions chuter, perdant 13 % de leur valeurà l'ouverture des marchés. En conséquence, l'entreprise a perdu environ 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en seulement une semaine.

Selon vous, quel impact le départ de Jensen Huang, l'un des dirigeants les plus influents de l'industrie technologique, aura-t-il sur l'avenir de Nvidia ? Partagez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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