Démission fracassante : Le fondateur de Nvidia, Jensen Huang, quitte ses fonctions

L'un des plus grands géants mondiaux de la technologie et de l'intelligence artificielle, Nvidia , est au cœur d'une nouvelle qui a secoué le marché financier mondial. Le patron de l'entreprise, Jensen Huang, a démissionné de manière inattendue.

Déclaration du conseil d'administration et direction par intérim

Selon le communiqué officiel de l'entreprise, le conseil d'administration a annoncé que Jensen Huang a quitté ses fonctions de président, directeur général (CEO) et membre du conseil d'administration avec effet immédiat.

En attendant la nomination d'un dirigeant permanent, cette responsabilité a été confiée à la directrice financière et vice-présidente exécutive Colette Kress . Le conseil d'administration a déjà entamé la recherche d'un nouveau PDG permanent, en examinant des candidats internes et externes.