Démission fracassante : Le fondateur de Nvidia, Jensen Huang, quitte ses fonctions
L'un des plus grands géants mondiaux de la technologie et de l'intelligence artificielle, Nvidia , est au cœur d'une nouvelle qui a secoué le marché financier mondial. Le patron de l'entreprise, Jensen Huang, a démissionné de manière inattendue.
Déclaration du conseil d'administration et direction par intérim
Selon le communiqué officiel de l'entreprise, le conseil d'administration a annoncé que Jensen Huang a quitté ses fonctions de président, directeur général (CEO) et membre du conseil d'administration avec effet immédiat.
En attendant la nomination d'un dirigeant permanent, cette responsabilité a été confiée à la directrice financière et vice-présidente exécutive Colette Kress . Le conseil d'administration a déjà entamé la recherche d'un nouveau PDG permanent, en examinant des candidats internes et externes.
Changements à la direction de Nvidia
Détails
Personne ayant quitté son poste
Jensen Huang (à la tête de l'entreprise depuis 1993)
Dirigeante nommée par intérim
Colette Kress (Directrice financière et vice-présidente exécutive)
Raison de la démission
Soupçons d'espionnage et relations avec un ressortissant chinois
Impact sur le marché
Les actions ont chuté de 13 %, perte de 600 milliards de dollars
Raisons de la démission et chute brutale des actions
Il a été rapporté que le départ de Jensen Huang fait suite à la révélation de relations cachées ou suspectes avec un ressortissant chinois soupçonné d'espionnage.
Ce changement de personnel inattendu et grave a eu un impact immédiat sur le marché boursier. Suite à cette annonce, Nvidia a vu ses actions chuter, perdant 13 % de leur valeurà l'ouverture des marchés. En conséquence, l'entreprise a perdu environ 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en seulement une semaine.
Selon vous, quel impact le départ de Jensen Huang, l'un des dirigeants les plus influents de l'industrie technologique, aura-t-il sur l'avenir de Nvidia ? Partagez votre avis en commentaire !
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…