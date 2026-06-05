Plus de terre ? Des moutons sont élevés sur les toits à Namangan

·127·Société
Plus de terre ? Des moutons sont élevés sur les toits à Namangan

L’ingéniosité et la créativité du peuple ouzbek ont une fois de plus été confirmées. Cette fois, la preuve du dicton « Les Ouzbeks sont amusants, et leurs mots le sont encore plus » peut être vue dans la région de Namangan.

Un habitant du district de To‘raqo‘rg‘on, en raison de la petite taille de sa parcelle arrière, a été contraint d’élever ses moutons sur le toit de sa maison.

Bien que nous ayons déjà entendu parler de l’élevage de cailles et de poulets sur les toits, l’élevage de moutons sur un toit était une situation totalement inattendue pour la plupart des gens.

Cet incident a suscité l’intérêt sur les réseaux sociaux et provoqué diverses discussions. Les utilisateurs ont une fois de plus reconnu l’ingéniosité des Ouzbeks, commentant avec humour que « si aucune terre n’est trouvée, même un toit devient un pâturage ».

OuzbékistanNamanganTorakurgon
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