Thomas Tuchel devrait préférer Gordon à Rashford pour la Coupe du Monde 2026

Après le prêt de Marcus Rashford de Manchester United vers la Catalogne, ses premiers pas à l'entraînement du FC Barcelone ont été marqués par des moments amusants. La jeune star Lamine Yamal n'a pas pu retenir ses rires après la tentative ratée de Rashford de parler espagnol. Cependant, un autre Anglais arrivé à Barcelone, Anthony Gordon, a stupéfié tout le monde lors de la conférence de presse avec son espagnol presque courant. Goal.com rapporte ceci. rapporte .

Le transfert de Gordon de Newcastle au Camp Nou a été à la fois coûteux et inattendu. Le FC Barcelone, vainqueur de la concurrence face au Bayern, a dépensé 80 millions d'euros pour cette transaction. Cela rend le choix de l'équipe d'Angleterre au poste d'ailier gauche encore plus intrigant avant la Coupe du Monde 2026. Désormais, Thomas Tuchel devra choisir entre Gordon et Rashford pour les matchs contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica.

Rashford peut sembler être le favori pour l'instant. Son jeu est plaisant et il a marqué des buts cruciaux pour l'Angleterre, dont trois lors de la Coupe du Monde 2022. Il a prouvé qu'il est un attaquant de classe mondiale lorsqu'il est en forme. Cependant, Gordon pourrait être un bien meilleur choix pour le système de Tuchel. Il ne marque peut-être pas autant de buts que Rashford ou n'est pas aussi élégant balle au pied, mais son intensité et sa discipline tactique correspondent parfaitement au style de Tuchel.

La carrière de Rashford à Manchester United avait commencé à décliner suite à des désaccords avec Ruben Amorim. Il a rejoint Barcelone en se disant prêt pour un nouveau défi. Sous Hansi Flick, il a grandement contribué au titre de La Liga avec 14 buts et 11 passes décisives. Néanmoins, dans la quête pour mettre fin à 60 ans sans trophée de l'Angleterre, l'adaptabilité de Gordon au jeu collectif devrait être le facteur décisif pour Tuchel.