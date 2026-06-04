La légende de Chelsea Bobby Tambling est décédé à 84 ans

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La légende de Chelsea Bobby Tambling est décédé à 84 ans

Le club londonien de Chelsea a annoncé un deuil suite au décès de Bobby Tambling, l'un des plus grands attaquants de son histoire. La légende de Stamford Bridge et ancien international anglais est décédé à l'âge de 84 ans. Il a détenu le titre de meilleur buteur du club pendant près d'un demi-siècle. Selon Goal.com rapporte .

Tambling est devenu la star principale et la figure emblématique de l'équipe de Chelsea dans les années 1960. Il a disputé un total de 370 matchs pour le club, marquant 202 buts. Ce record n'a été battu qu'en 2013 par Frank Lampard. Cependant, Tambling reste le meilleur buteur du club en championnat national avec 164 buts.

Le communiqué officiel du club indique : "Le Chelsea Football Club annonce avec une profonde tristesse la perte de l'un de ses joueurs les plus légendaires, Bobby Tambling." Selon les informations, l'ancien attaquant souffrait de démence ces dernières années.

Bobby Tambling a commencé sa brillante carrière en marquant lors de ses débuts à 17 ans contre West Ham en 1959. En 1965, il a marqué contre Leicester City en finale de la Coupe de la Ligue, aidant son équipe à remporter le titre. Il a également établi un record unique du club en marquant cinq buts lors d'un match contre Aston Villa en 1966.

Dans son autobiographie, Frank Lampard a décrit Tambling comme un vrai gentleman et un ambassadeur du club. Tambling a joué non seulement au niveau du club, mais aussi pour l'équipe nationale d'Angleterre, où il a réussi à marquer contre la France. Il a gagné un grand respect dans le monde du football pour son humilité et son haut niveau de jeu.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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