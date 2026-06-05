Le Bayern veut garder son talent : nouveau plan pour Ibrahimovic

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Le Bayern veut garder son talent : nouveau plan pour Ibrahimovic

Le club munichois du Bayern a pris une décision finale concernant son jeune talent Arijon Ibrahimovic. Selon Sky, le recordman allemand n'a pas l'intention de prêter le joueur à nouveau et souhaite le conserver dans l'effectif principal. La direction du club est satisfaite des progrès du membre de l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans au 1. FC Heidenheim la saison dernière et prévoit de lui attribuer un rôle important pour la nouvelle campagne. C'est ce que rapporte Goal.com .

Les responsables du club voient Ibrahimovic occuper une fonction similaire à celle de Raphael Guerreiro. Pour rappel, Raphael Guerreiro a disputé 29 matchs la saison dernière malgré les blessures, inscrivant 6 buts et délivrant 3 passes décisives. Ibrahimovic pouvant jouer des deux côtés de l'attaque, il devrait bénéficier d'un temps de jeu suffisant grâce à la rotation.

Actuellement, toutes les décisions dépendent du joueur lui-même : il peut soit prolonger son contrat jusqu'en 2027 et rester dans l'équipe, soit demander un transfert. S'il choisit de partir, le Bayern est prêt à le vendre avec une option de rachat. Alors que le transfert d'Ismael Saibari du PSV Eindhoven est prévu pour le milieu de terrain, l'échec du dossier Anthony Gordon augmente les opportunités pour Ibrahimovic.

Des clubs de Premier League, notamment Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham et Crystal Palace, s'intéressent au talentueux footballeur. De plus, les équipes de Bundesliga Hoffenheim et Stuttgart tentent de le recruter. Ibrahimovic a disputé 34 matchs pour le 1. FC Heidenheim la saison dernière, contribuant largement au maintien du club en championnat.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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